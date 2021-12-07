Деревянный крест, скромный холмик припорошен снегом: как на девятый день выглядит могила Александра Градского

Мэтр ушел из жизни 28 ноября. Ему было всего 72 года.

Дима Билан отложил все важные дела, чтобы почтить память выдающегося артиста, ныне покойного Александра Градского. Он ушел из жизни 28 ноября. Ему было всего 72 года.

Незадолго до случившегося наставник вокального проекта «Голос» на Первом канале вышел в прямой эфир storeis своего микроблога, поделившись со всеми неравнодушными своими переживаниями.

Билан не мог сдержать слез, говоря о Градском. Уже тогда было известно, что музыканта доставили в больницу и чувствует он себя неважно. Но никто не мог и представить, что все закончится так трагично. Дима надеялся, что его коллега по «Голосу» поправится. К Александру Борисовичу певец всегда относился с уважением, как к старшему товарищу. Разумеется, Билан не смог не прийти на кладбище, где похоронен музыкант, на девятый день.

В своем микроблоге Дима Билан поделился первыми кадрами, показав, как сейчас выглядит могила Александра Борисовича. Скромный холмик припорошен снегом, тут пока еще не появилась оградка, зато много живых цветов, которые утопают в снегу. Деревянный крест с траурной табличкой и букет белых роз.

«Ничто на земле не проходит бесследно!» Земной путь завершился. 9 дней… один из важнейших дней, когда душе показывают не самые красивые картины… близкие должны быть! Каждый воспринимает уход близкого по своему… И я не собираюсь никому нравиться в вопросе личном! Точка! У меня таких фотографий в профиле никогда не было, и я это делаю не для кого-то осуждающего, а для себя, как хронику жизни оставляю здесь! Важный момент моего личного прощания! В осознанном возрасте! Так, как я это чувствую, а не так как хотят видеть многие… Никто кроме меня и моих близких не знает, что у меня в душе, как я справляюсь с этой потерей!» — отметил Билан.

Напомним, что у Александра Градского осталась молодая жена Марина Коташенко и двое маленьких сыновей: семилетний Саша и трехлетний Ванечка. Поговаривают, что незадолго до смерти певец узаконил отношения с возлюбленной. А до этого все 17 лет пара прожила без штампа в паспорте. У артиста также есть двое взрослых детей от предыдущих отношений — сын Даниил и дочка Мария.

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