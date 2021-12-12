«Рыжий, с веснушками — абсолютный британец»: листаем альбом Виталия Соломина

Народный артист РСФСР Виталий Соломин скоропостижно скончался почти 20 лет назад, но мы продолжаем помнить и любить его — за блестящие роли в фильмах о Шерлоке Холмсе, мелодраме «Зимняя вишня», комедии «Искренне ваш…» и многих других картинах, за его обаятельную улыбку и невероятный талант.

1958 год

Музыкант, руководитель хора Мефодий Соломин с сыновьями: Юрий (слева) старше Виталия на 6 лет. Отец умер, когда Виталий учился на первом курсе в театральном. Именно покойного отца Юрий вдруг увидел, когда весной 2002-го брату стало плохо и его после спектакля увезли в больницу:

«Я проснулся утром на даче: смотрю, передо мной стоит мой отец, Мефодий Викторович. Стоит и смотрит на меня, а я сижу и смотрю на него. Как в кино. Я закрываю глаза, думаю: «Господи, неужели?» Открываю — отца нет. В этот момент не стало Виталия. Был звонок, рано утром…»

1979 год

Виталий Соломин и Василий Ливанов после выхода телесериала о Холмсе и Ватсоне стали суперзвездами и закадычными друзьями. Режиссер Игорь Масленников долго не мог найти актера на роль Ватсона, пока на «Ленфильме» не обнаружил фотопробу Соломина с приклеенными ярко-рыжими усиками. На все возражения чиновников с телевидения у режиссера был один ответ: «Он абсолютный британец. Тот самый эдинбургский шотландец: рыжий, с веснушками, с красной шеей. Как Бенни Хилл».

1987 год

Соломин с женой Машей и дочками — старшей Настей и младшей Лизой. Соломин заботился о жене — мог с утра букет на подушке оставить. И в школу к младшей дочке ходил: то лекцию про Чацкого читал, то прятал кокер-спаниеля Ромку в сумку и встречал Лизу после уроков, а народ вокруг хохотал: «Ватсон с собакой!»

Настя Соломина сейчас домохозяйка, помогает мужу Алексею, финансовому консультанту, растит двоих сыновей. Лиза воспитывает с мужем — режиссером Глебом Орловым дочь и сына.

2012 год

Худрук Малого театра Юрий Соломин на открытии посвященной брату мемориальной доски в Доме полярников на Никитском бульваре, где актер одно время жил с семьей. Виталия Мефодьевича изобразили на сцене Малого театра — он мальчишеским взглядом окидывает зал перед спектаклем. На фото также вдова и дочь Соломина Анастасия. Встреча Соломина-старшего с родней брата — единственная за долгие годы. После смерти в 1992 году матери братья общаться практически перестали.

Зинаида Ананьевна переехала из Читы в Москву в квартиру младшего сына и была связующим звеном между Виталием с Юрием — они встречались по ее приглашению. О причинах ссоры ничего не известно, впрочем, характеры у обоих всегда были непростые. Но зависти между братьями не было. Юрий Соломин недавно сказал: «Ну а что нам было делить? Талант?»

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.