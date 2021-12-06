«Марина очень хотела детей! И я не мог ей этого не дать»: молодая жена Градского мечтала стать матерью

В студии программы «Звезды сошлись» на НТВ вышел эфир, который посвятили памяти Александра Градского. На передаче появились ее верные друзья и коллеги. Они рассказали о том, что музыкант до последнего появлялся на съемках, хотя и чувствовал себя неважно после перенесенного в сентябре «ковида».

Переубедить Александра Борисовича было просто невозможно. Он всегда жил только своим умом и поступал так, как считал нужным. Несмотря на плохое самочувствие, певец был уверен, ничего страшного с ним не произойдет.

А потом, как гром среди ясного неба. 28 ноября Александр Градский скончался. Ему было всего 72 года. Вдова музыканта Марина Коташенко осталась одна с двумя детьми на руках. В своих последних интервью Александр Градский говорил о том, что в каких-то бытовых вопросах его молодая жена совершенно не разбирается. Да и посвящать любимую в житейские моменты музыкант не спешил.

Считал, что пока есть он, жене не нужно вникать во все и вся. Градский был уверен, что еще успеет подготовить свою Марину к самостоятельной жизни. Но такого шанса судьба ему просто не дала. Теперь вдова Александра Борисовича будет сама воспитывать семилетнего сына Сашу и трехлетнего Ванечку.

Кстати, в эфире программы «Звезды сошлись» с Лерой Кудрявцевой показали кусочек интервью с Александром Градским, в котором он признался, что его молодая жена мечтала стать матерью. На тот момент у музыканта уже было двое взрослых детей — дочка Мария и сын Даниил. Но отказать Марине Коташенко в ее просьбе певец не смог.

«Марина очень хотела детей! И я не смог ей этого не дать», — чуть смущаясь с легкой улыбкой сказал Александра Градский.

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