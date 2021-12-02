Дизайн в молочных тонах, султанская роскошь! Бурак Озчивит «засветил» интерьеры своей уютной гостиной

Актер из турецкого сериала «Великолепный век» получает вполне приличные гонорары. Сейчас он снимается в историческом проекте «Основание Осман».

Бурак Озчивит сыграл Малкочоглу Бали-бея в турецком сериале «Великолепный век». А сейчас актер снимается в историческом проекте «Основание Осман». Ему досталась главная роль — он воплотил на экране образ славного предка султана Сулеймана — Османа гази.

Бурак Озчивит может похвастаться вполне приличными гонорарами. Это видно и по дому актера. В своем Instagram актер из «Великолепного века» засветил лишь часть просторной гостиной, однако многие поклонники заметили, что на обстановке и интерьерах муж Фахрийе Эвджен не экономил.

Семья уже нарядила новогоднюю елочку, готовясь к зимним праздникам. Вместе с Фахрийе Эвджен актер воспитывает двухлетнего сына Карана. Для малыша родители украсили весь дом, создав праздничную атмосферу.

В уютной гостиной есть мягкий диван, на котором Бурак Озчивит любит полежать после долгого съемочного дня. Все стены, потолок и полы — молочно белые. В зале есть большой стол с контрастными темно-синими стульями. Видимо, Фахрийе Эвджен отдает предпочтение сдержанной элегантности.

Здесь же семья устраивает вечеринки по случаю дня рождения, юбилея или важной годовщины. Изюминкой дизайна, как особой находкой мастеров, стала зеркальная панель, которая делает комнату визуально шире и больше.

Фахрийе Эвджен любит украшать гостиную к праздникам. Так, к примеру, отмечая день рождения сына Карана, актриса попросила мужа надуть шарики. А к новогоднему столу возлюбленная Бурака Озчивита купила изящный подсвечник, хрустальную посуду, праздничные тарелки.

Напомним, что Бурак Озчивит познакомился с Фахрийе Эвджен на съемках сериала «Королек — птичка певчая». Актеры сыграли влюбленную пару. Позже это романтическое чувство возникло между ними и в обычной жизни уже после окончания проекта. Влюбленные поженились летом 2017 года, а спустя два года у них родился первенец — сын Каран.

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