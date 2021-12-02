Выбросьте это немедленно: 10 лишних вещей на кухне
Видео
Детский макияж на Новый 2022-й год: пошагово в домашних условиях
Видео

Дизайн в молочных тонах, султанская роскошь! Бурак Озчивит «засветил» интерьеры своей уютной гостиной

Актер из турецкого сериала «Великолепный век» получает вполне приличные гонорары. Сейчас он снимается в историческом проекте «Основание Осман».

Дизайн в молочных тонах, султанская роскошь! Бурак Озчивит «засветил» интерьеры своей уютной гостиной
Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен. Фото: Instagram.com/burakozcivit

Бурак Озчивит сыграл Малкочоглу Бали-бея в турецком сериале «Великолепный век». А сейчас актер снимается в историческом проекте «Основание Осман». Ему досталась главная роль — он воплотил на экране образ славного предка султана Сулеймана — Османа гази.

Бурак Озчивит может похвастаться вполне приличными гонорарами. Это видно и по дому актера. В своем Instagram актер из «Великолепного века» засветил лишь часть просторной гостиной, однако многие поклонники заметили, что на обстановке и интерьерах муж Фахрийе Эвджен не экономил.

Семья уже нарядила новогоднюю елочку, готовясь к зимним праздникам. Вместе с Фахрийе Эвджен актер воспитывает двухлетнего сына Карана. Для малыша родители украсили весь дом, создав праздничную атмосферу.

В уютной гостиной есть мягкий диван, на котором Бурак Озчивит любит полежать после долгого съемочного дня. Все стены, потолок и полы — молочно белые. В зале есть большой стол с контрастными темно-синими стульями. Видимо, Фахрийе Эвджен отдает предпочтение сдержанной элегантности.

Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит
Бурак Озчивит на фоне украшенной разноцветными шарами елочки. Фото: Instagram.com/burakozcivit

Здесь же семья устраивает вечеринки по случаю дня рождения, юбилея или важной годовщины. Изюминкой дизайна, как особой находкой мастеров, стала зеркальная панель, которая делает комнату визуально шире и больше.

Звезда сериала "1001 ночь" Фахрийе Эвджен с сыном Караном
Фахрийе Эвджен с сыном Караном. Фото: Instagram.com/burakozcivit

Фахрийе Эвджен любит украшать гостиную к праздникам. Так, к примеру, отмечая день рождения сына Карана, актриса попросила мужа надуть шарики. А к новогоднему столу возлюбленная Бурака Озчивита купила изящный подсвечник, хрустальную посуду, праздничные тарелки.

Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит с Фахрийе Эвджен и сыном Караном
Бурак Озчивит с Фахрийе Эвджен и сыном Караном. Фото: Instagram.com/burakozcivit

Напомним, что Бурак Озчивит познакомился с Фахрийе Эвджен на съемках сериала «Королек — птичка певчая». Актеры сыграли влюбленную пару. Позже это романтическое чувство возникло между ними и в обычной жизни уже после окончания проекта. Влюбленные поженились летом 2017 года, а спустя два года у них родился первенец — сын Каран.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Бурак ОзчивитКоролек - птичка певчаяНовости googleФахрийе Эвджен