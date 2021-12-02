Ангелоподобная блондинка! Как выглядит 15-летняя дочь Водяновой от британского аристократа

У модели четыре сына и всего одна дочь.

39-летняя Наталья Водянова построила головокружительную модельную карьеру в Европе. Она дважды была замужем: в спутники жизни они выбирала самых достойных мужчин. Первым избранником модели с русскими корнями стал британский аристократ Джастин Портман. Ему манекенщица подарила троих детей — Лукаса, Неву и Виктора. Вторым мужем русской Золушки из Нижнего Новгорода стал бизнесмен Антуан Арно. Вместе они воспитывают двоих младших сыновей: Максима и Романа.

Всего у Натальи Водяновой пятеро детей — четыре сына и одна дочка. 15-летняя Нева не уступает в красоте и миловидности своей именитой маме. Сайт Teleprogramma.pro собрал свежие снимки дочери модели, узнав, как сейчас выглядит наследница британского аристократа.

От своей звездной русской мамы Нева унаследовала светло-русый оттенок волос и ангелоподобную внешность. В отличие от сверстников, дочка Натальи Водяновой подростковый бунт избежала. Она не стремилась как-то изменить внешность, не выкрашивала волосы в дикие оттенки. Наоборот, как и ее мама, Нева отдает предпочтение естественности.

К тому же, девочка знает русский язык. Когда Водянова привозила детей на малую родину, они говори по-русски. Даже с официантами в России, заглядывая в рестораны, они общались на родном языке своей мамы.

Внешне Нева очень похожа на маму. Девушка далека от звездности, ее мало интересует светская жизнь. При этом вместе со своей родительницей она участвовала в фотосессиях для рекламных компаний.

«Какая красавица выросла, ну просто копия мамы», «Хорошо, как дочки так дружны со своими мамами», «Наташа умничка! Не забывает родные места, часто привозит детей в Россию», «Дети должны знать свои корни, откуда родом их родители», «От британского аристократа?? Сразу видно, есть в ней что-то такое… дворянское», «Очаровательная девчушка получилась», «Копия мамы, одно лицо», «Две милашки», — пишут фолловеры.

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