«Хм… Это вам не Хюррем султан»: как многодетная жена Халита Эргенча выглядит без капли макияжа

39-летняя Бергюзар Корель теперь многодетная мама. В первых числах ноября она родила третьего ребенка — дочку Лейлу. С Халитом Эргенчем актриса воспитывает также двоих сыновей: одиннадцатилетнего Али и малыша Хана, ему год и восемь месяцев. Третья беременность стала для Бергюзар незапланированной. Однако актриса из турецкого сериала «1001 ночь» сразу решила, что будет рожать.

К тому же, пара давно мечтала о малютке-дочке. И это желание осуществилось. В своем микроблоге Корель уже делилась первым домашним снимком с крошкой Лейлой. По словам актрисы, она даже не замечает с какой скоростью мимо летят дни. Бергюзар полностью растворилась в материнстве и заботе о детях. На родах присутствовал и Эргенч. В самый важный момент актер не оставил свою вторую половинку.

Также в своем микроблоге Бергюзар Корель делилась честным селфи без прикрас. На фото актриса позировала без капли макияжа на лице, показав, как она выглядит в обычной жизни, без фотошопа и ретуши. По словам Бергюзар, за время третьей беременности ее лицо немного изменилось — появились припухшие щечки. Но это не мешало ей позировать для памятных снимков с Халитом, который все равно смотрел на нее влюбленными глазами.

«Хм… Это вам не Хюррем султан», «Естественная красота, ну да! На тот момент она ждала малыша, отсюда и такой легкий оттек», «Материнство только красит», «Ничего султанского!», «А еще говорят, что доченьки у своих мамочек красоту забирают», «Миленькая такая, домашняя», «А как Халит на нее смотрит, просто мечта! В любом виде, даже такая сонная она ему нравится», «Глаза красивые!! Остальное можно поправить макияжем», «Ох уж эти озорные кудряшки», — пишут фолловеры.

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