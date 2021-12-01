«Свадьба у них была не роскошная, а милая»: какие сказки Пугачева придумывала для маленькой Лизы

В одном из своих интервью Примадонна рассказала, какую тактику она использовала при воспитании двойняшек — Гарри и Лизы.

Став однажды гостьей шоу Олега Меньшикова, Алла Пугачева ответила на вопрос о том, как она воспитывает своих детей — двойняшек Гарри и Лизу. С момента той беседы прошло уже несколько лет, дети Примадонны пошли в школу, они учатся во втором классе. Как говорил муж певицы шоумен Максим Галкин, он еще не встречал такой ответственной матери, как его Алла.

Примадонна уточнила, что с раннего детства она старается приглядываться к интересам двойняшек, не навязывая им увлечения и хобби. К примеру, Лиза любит петь, она неплохо музицирует, читает стихи и рисует. Также девочка увлекается модой. Об этом Алла Борисовна рассказала подробно, вспомнив, как однажды сочинила для дочки сказку про девочку Лизу. Примадонна так увлеклась в своем рассказе, что перешла уже к моменту, когда ее «вымышленная» героиня готовилась к свадьбе со своим женихом.

«И свадьба у них была не роскошная, а вот такая милая, красивая… Гости принесли подарки! И тут Лиза вскакивает с постели и спрашивает: «А швейную машинку подарили?». Она меня настолько обескуражила этим, и вообще почему швейная машинка? Ну и я сказала: «Один мальчик тоже просил машинку, а потом пошел учиться в институт легкой промышленности. И его звали Валентин» (намек на Юдашкина. — Прим. ред.) Только Лиза, конечно, уже уснула… Вот так за детьми надо наблюдать, слушать… дочь белошвейка — это здорово», — пошутила Алла, вспомнив, какие сказки сочиняла для маленькой дочки.

Примадонна уверена, что перед тем, как идти в секции и кружки, дети должны понять, что они вообще хотят. Нельзя силком записывать их на занятия, даже не интересуясь, нужно ли им это.

«Для того, чтобы что-то ребенку дать, надо сначала понять, что он хочет вообще. И лет пять только присматриваешься. И все вокруг мне говорят, какая Лиза артистичная, какая девочка у вас! Я бы ее в жизни не выставляла (не показывала в Instagram. — Прим. ред.), Макс все время выставляет. И вот думаю, ну я-то знаю, что тебе надо: ты либо какая-нибудь Бриджит Бардо французского кино, или ты математик, она очень организованная, ну или что-то творческое», — отметила певица.

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