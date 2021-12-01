Огромный камин, обитые велюром кресла! Галкин засветил деревенскую гостиную Пугачевой в Грязи

В подмосковном особняке Примадонны есть несколько спален и мастерская со сценой.

В интервью Олегу Меньшикову Алла Пугачева рассказала о том, что их с шоуменом Максимом Галкиным замок в подмосковной деревне Грязь не такой уж и большой, как может показаться на первый взгляд. В особняке есть несколько спален, просторная гостиная, где звездная семья принимает гостей, кухня-столовая и мастерская со сценой.

Отдельные комнаты для отдыха и сна в замке есть у всех членов семьи — у двойняшек Гарри и Лизы, у мужа Примадонны, у самой Аллы, кстати, тоже отдельная спальня. Апартаменты певица выделила и для внука Дени, он часто гостит у именитой бабушки в Грязи.

В гости к Алле Борисовне приезжает и ее внучка девятилетняя Клава Земцова. Дочка Кристины Орбакайте прекрасно ладит с двойняшками. Они вместе играют, дают домашние мини-концерты, проказничают и озорничают. Благо разница между детьми небольшая — чуть больше года. В сентябре двойняшкам Гарри и Лизе исполнилось по восемь лет.

Снимая для Instagram детей Аллы Пугачевой и ее внучку Клаву, шоумен Максим Галкин засветил в кадре и уютную деревенскую гостиную Примадонны в подмосковной Грязи.

В просторном зале нет лишней мебели. Зато дизайнеры оставили место для камина, у которого зимними вечерами собирается вся семья. Также гостиная певицы украшена картинами, стены под дерево и без обоев, а на полу лежит ковер, чтобы дети не подморозили пяточки, бегая туда сюда по коридорам замка.

В зале также есть обитые велюром кресла, больше напоминающие средневековые троны для коронации.

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