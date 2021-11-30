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Белокурый ангел с миловидным лицом! По следам красавицы-жены покойного Александра Градского

Эта история любви могла бы лечь в основу романтического фильма.

Белокурый ангел с миловидным лицом! По следам красавицы-жены покойного Александра Градского
Александр Градский и Марина Коташенко. Фото: Globallookpress.com

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Марина Коташенко осталась с двумя детьми на руках после скоропостижной кончины именитого мужа. Александр Градский ушел из жизни 28 ноября, спустя двадцать пять дней после своего дня рождения.

Только 3 ноября наставник вокального проекта «Голос» на Первом канале принимал поздравления от коллег и поклонников. Ему было всего 72 года. Жена Александра Борисовича была младше его едва ли не вдвое — разница в 35 лет их совсем не смущала.

Вместе они прожили около 17 лет. И за это время успели дважды стать родителями. У пары есть сыновья: Александр — младший, он появился на свет в 2014 году и Иван, он младше своего брата на четыре года.

Певец Александр Градский и Марина Коташенко
Александр Градский с женой Мариной Коташенко. Фото: Globallookpress.com

С Мариной Коташенко музыкант познакомился случайно. Как в одном из своих интервью рассказывал Александр Градский, он проезжал мимо на машине, увидел светловолосую красавицу с эффектной фигурой и просто не смог оставить ее незамеченной. Певец развернул машину, вернулся и оставил девушке свой номер телефона. Марина даже не поняла, кто к ней подошел. Сам Александр Борисович, который всегда обладал превосходным чувством юмора, предложил красавице спросить у ее мамы и отца, знают ли они его. В шутку добавив, что она может прикоснуться к истории. Так и завязался их роман длиною в 17 лет.

Певец Александр Градский и Марина Коташенко
Марина Коташенко о звездной семье и не мечтала. Фото: Globallookpress.com

Возлюбленная музыканта хотя и появлялась с ним на светских мероприятиях, звездности и популярности сторонилась. Как-то Александр Градский признался, что успел побеседовать с женой на тему смерти, дав ей понять, что настанет тот день, когда он уйдет из жизни. Разумеется, певец не мог и предположить, что это произойдет так быстро. Градский свою последнюю любовь боготворил. И очень переживал за Марину, понимая, что она обречена остаться одной, после его смерти. Как говорил музыкант, он хотел подготовить жену к своему уходу. Удалось ли Александру Борисовичу сделать это или нет? Покажет время.

Певец Александр Градский и Марина Коташенко
Марина Коташенко обладает поистине ангельской внешностью. Фото: Globallookpress.com

Марина Коташенко покорила Александра Градского своей миловидной ангелоподобной внешностью. Девушка может похвастаться роскошными длинными белокурыми чуть волнистыми локонами, аккуратным носиком, маленьким подбородком, ясными и лучистыми глазками с длинными темными ресничками, красивой линией скул, словно высеченной из мрамора. Однако сейчас, как пишут в СМИ, вдова музыканта буквально раздавлена произошедшей в ее семье трагедией. Марине Коташенко придется одной воспитывать двоих сыновей.

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