Белокурый ангел с миловидным лицом! По следам красавицы-жены покойного Александра Градского

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Марина Коташенко осталась с двумя детьми на руках после скоропостижной кончины именитого мужа. Александр Градский ушел из жизни 28 ноября, спустя двадцать пять дней после своего дня рождения.

Только 3 ноября наставник вокального проекта «Голос» на Первом канале принимал поздравления от коллег и поклонников. Ему было всего 72 года. Жена Александра Борисовича была младше его едва ли не вдвое — разница в 35 лет их совсем не смущала.

Вместе они прожили около 17 лет. И за это время успели дважды стать родителями. У пары есть сыновья: Александр — младший, он появился на свет в 2014 году и Иван, он младше своего брата на четыре года.

С Мариной Коташенко музыкант познакомился случайно. Как в одном из своих интервью рассказывал Александр Градский, он проезжал мимо на машине, увидел светловолосую красавицу с эффектной фигурой и просто не смог оставить ее незамеченной. Певец развернул машину, вернулся и оставил девушке свой номер телефона. Марина даже не поняла, кто к ней подошел. Сам Александр Борисович, который всегда обладал превосходным чувством юмора, предложил красавице спросить у ее мамы и отца, знают ли они его. В шутку добавив, что она может прикоснуться к истории. Так и завязался их роман длиною в 17 лет.

Возлюбленная музыканта хотя и появлялась с ним на светских мероприятиях, звездности и популярности сторонилась. Как-то Александр Градский признался, что успел побеседовать с женой на тему смерти, дав ей понять, что настанет тот день, когда он уйдет из жизни. Разумеется, певец не мог и предположить, что это произойдет так быстро. Градский свою последнюю любовь боготворил. И очень переживал за Марину, понимая, что она обречена остаться одной, после его смерти. Как говорил музыкант, он хотел подготовить жену к своему уходу. Удалось ли Александру Борисовичу сделать это или нет? Покажет время.

Марина Коташенко покорила Александра Градского своей миловидной ангелоподобной внешностью. Девушка может похвастаться роскошными длинными белокурыми чуть волнистыми локонами, аккуратным носиком, маленьким подбородком, ясными и лучистыми глазками с длинными темными ресничками, красивой линией скул, словно высеченной из мрамора. Однако сейчас, как пишут в СМИ, вдова музыканта буквально раздавлена произошедшей в ее семье трагедией. Марине Коташенко придется одной воспитывать двоих сыновей.

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