Квартиры в центре Москвы и роскошный особняк в Подмосковье: кому достанется наследство Александра Градского

Еще одна большая потеря. Не стало выдающегося певца Александра Градского, чье имя ассоциировалась с рок-музыкой больше полувека. Теперь знаменитая строчка «Ничто на земле не проходит бесследно» зазвучала еще пронзительнее и трагичнее…

Легендарный музыкант оставил большое культурное наследие. На его счету более 200 песен, несколько десятков альбомов, Александр Борисович – автор музыки более чем к 20 фильмам и мультфильмам. На его произведениях выросло не одно поколение, котором он передавал свой опыт и знания. Неслучайно Градский был наставником шоу «Голос» на Первом канале.

«Как молоды мы были»

Александр Борисович взял звучную фамилию от матери – литературного сотрудника журнала «Театральная жизнь» Тамары Градской. Эту фамилию услышал весь мир, когда в 1976 году прозвучала песня «Как молоды мы были» на музыку композитора Александры Пахмутовой и стихи поэта Николая Добронравова. Прославленную композицию творческий дуэт записал специально к фильму «Моя любовь на третьем курсе».

Градский вспоминал, как впервые встретившись с Пахмутовой, набрался наглости и попросил у нее партитуру песни. Она хоть и была удивлена «дерзостью» молодого музыканта, но в просьбе не отказала.

«Она до сих пор говорит об этом с удивлением, потому что в музыкальной среде «курица – не птица», а вокалист – не музыкант. Я посмотрел партитуру, понял, что это может быть интересно сделано в третьем куплете: сделать некую кульминацию и предложил ей этот вариант. Она сказала: «Не знаю, не знаю, по-моему, все-таки будет высоковато для вас» А я говорю: «Давайте, может, попробуем», — рассказывал Александр Градский в интервью ОТР.

Артист вспоминал, что впервые исполнил песню «Как молоды мы были» в 26 лет. И это было необычно, поскольку о пролетевшей, как одно мгновение жизни, пел совсем молодой человек. Впоследствии Александр Борисович скажет: «Теперь я пою ее правильно»…

Где и с кем жил Александр Градский

Александр Градский останется жить не только в своих песнях, но и в своих детях. Артист был женат три раза. Свой первый брак со студенткой Натальей он назвал молодежным поступком. На протяжении четырех лет Градский был женат на актрисе Анастасии Вертинской. В браке с Ольгой, с которой артист прожил с 1980 по 2001 годы, родилось двое детей – сын Даниил и дочь Мария.

Последние годы музыкант жил с актрисой Мариной Коташенко, которая была моложе мэтра на 35 лет. В 2014 году родился сын пары Александр, а в 2018 году – Иван. Певец создал семье очень комфортные условия для жизни.

В гражданском браке с Мариной Коташенко он приобрел квартиру на Мосфильмовской улице. (Также Александр Градский долгое время жил в квартире на юго-западе Москвы, на улице Марии Ульяновой, дом 17 к2). Обустроить жилище на Мосфильмовской артисту также помогли сотрудники программы «Идеальный ремонт» на Первом канале.

СМИ неоднократно упоминали и квартиру Александра Градского на Тверской улице, в доме, где располагался Елисеевский магазин.

Кроме того, у артиста есть загородный дом в Подмосковье, в Наро-Фоминском районе. Особняк с колоннами и просторными балконами расположен в закрытом коттеджном поселке бизнес-класса «Новоглаголево», в 35 километрах от МКАД по Киевскому шоссе. Это одно из самых старых дачных мест Подмосковья, которое очень популярно среди местной элиты

Дом музыканта действительно можно назвать роскошным. Так, на первом этаже здесь располагался бассейн, над которым светился экран.

Риэлторы посчитали, что примерная стоимость всего имущества певца может составлять около 300-400 миллионов рублей. Но может ли гражданская супруга претендовать на него?

Комментарий адвоката Юрия Шеля

«Марине нужно доказывать через суд, что она вела совместное хозяйство, состояла в фактическом браке с Александром Борисовичем. Должно быть судебное решение. Но я не думаю, что она будет этим заниматься. Если бы Александр Борисович хотел, он бы все сделал при жизни. Тем более в браке родились сыновья, — пояснил Юрий Шель. Наследники первой очереди – это дети. Наследство будет делиться между ними в четырех равных долях, если не оставлено завещание. Бывшие жены не имеют на него права. Я думаю, будет составлен договор. Наследникам же будут отходить какие-то единицы, а не каждый будет иметь одну четвертую долю. Чтобы можно было нормально наследовать, а не портить друг другу жизнь»

Teleprogramma.pro выражает соболезнования родным и друзьям Александра Градского!

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!