Карина Асмус: «От Моргенштерна у меня самые позитивные впечатления»

По понедельникам на СТС идет экстремальное шоу «Русский ниндзя». Если наблюдать за участниками, которые проходят трассу с препятствиями, то может показаться, что одна из них — актриса Кристина Асмус. На самом деле это ее родная сестра Карина. Они очень похожи, но выбрали разные профессии.

Карина моложе Кристины на четыре года, она — мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике, трехкратная чемпионка Европы. Карина Асмус уже закончила профессиональную спортивную карьеру, теперь она каскадер и тренер.

— Даже ведущая Ида Галич говорила, что уставала от интенсивных съемок. Какое испытание для вас было самым тяжелым в физическом плане?

— Несмотря на то что я профессиональная спортсменка и поддерживаю форму, было трудно на всех испытаниях. И не только в физическом плане. Ведь каждый следующий шаг приходилось продумывать до мелочей за доли секунды. Уже во время первого испытания (трамплины) возникли трудности. В момент прохождения трассы помогает колоссальная поддержка участников и зрителей — нагрузку не особо чувствуешь, а вот после финиша ощутила ее сильно.

— За кадром осталась подготовка к шоу. Многие участники помимо физической подготовки еще и худели. Вы сгоняли вес?

— Многие препятствия проходишь только с помощью рук, поэтому было важно, какой у тебя вес. Неделю до съемок я питалась практически воздухом и похудела килограмма на три.

— Обошлось ли без травм? У вас в начале года была операция на мениск.

— В проекте сложнейшая полоса препятствий, поэтому к проекту я готовилась: тренировалась в специальных залах, на воркаут-площадках, чтобы понимать, что меня ждет, просматривала видео выступлений участников разных версий шоу. Обошлось, слава богу, без травм. А большой спорт — это не про здоровье. Для меня травмы — часть жизни, к ним я отношусь абсолютно нормально.

— Один из ведущих проекта «Русский ниндзя» — Моргенштерн. Каким вы его увидели за кадром?

— Мы не знакомы с ним лично. Впечатления от того, каким я его увидела в проекте, позитивные. Это человек, который ко всем участникам относился с уважением. Спасибо ему за поддержку.

— Вы недавно стали героиней резонансной истории, когда в Инстаграме честно рассказали о том, что за Полину Гагарину в клипе трюки выполняла каскадер. Сама певица об этом умолчала, и ее стали хвалить за смелость и отвагу. Почему решили вмешаться?

— Я увидела сообщения своих недоумевающих коллег, и мне захотелось их поддержать. Что я и сделала — написала пост в их поддержку.

— Кто из звезд не стесняется благодарить каскадеров?

— Работая в качестве каскадера, я не встречала звезд, которые не были бы благодарны дублерам. Мы ведь все заинтересованы, чтобы получался качественный материал, который на выходе будет интересен зрителям.

— В какие проекты вас приглашают в этом качестве?

— В основном я дублирую актеров по своей профессиональной деятельности — по спортивной гимнастике. Моим первым проектом был фильм «Чемпионы: быстрее, выше, сильнее», где я дублировала свою сестру. Потом стали звать на другие проекты, где удалось попробовать взрывы, драки.

— Были у вас после этого совместные работы с Кристиной?

— Мы вместе летали на Шри-Ланку, где проходили съемки фильма «Булки» (выйдет в прокат в 2022 году. — Авт.) — ездила за нее на мопеде.

— Ваша дочь и дочь Кристины дружат?

— Девочки очень дружат и много времени проводят вместе — гуляют, играют. Также они вместе ходят ко мне в секцию по спортивной гимнастике — я тренирую и дочку, и племянницу Настю.

— Как вышло, что в детстве вы с Кристиной стали ходить на спортивную гимнастику?

— Мы родились в городе Королеве Московской области, где в те годы не было разнообразия спортивных секций, кружков. У нас рядом с домом был зал спортивной гимнастики, куда нас родители и отвели. В нас увидели потенциал и предложили попробовать съездить в Москву, в гимнастическую школу «Динамо» имени Михаила Воронина на просмотр. Мы приехали — и нам с сестрой предложили сразу остаться, ходить заниматься. Так и началась наша спортивная карьера. И 7 лет мы вместе с Кристиной тренировались в зале спортивной гимнастики «Динамо».

Кстати

«Русский ниндзя» — российская версия шоу Ninja Warrior, которое показывают в 18 странах. Нашу версию снимали в Олимпийском парке Сочи возле стадиона «Фишт», где собрали сложную трассу, привезенную из Бельгии. Участники проходят четыре этапа на полосе препятствий. В финале их ждет гора Мидорияма — это 23-метровая конструкция, которую покорили всего шесть человек в мире. Участвуют 200 человек разных профессий.

«Русский ниндзя»

Понедельник/20.00

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!