Шатунов уже не поет «Белые розы», а Губин больше не может влюбиться

Девяностые спровоцировали в новой России музыкальную революцию. От модерновой эстрады до рока — по всем направлениям случился мощный ренессанс. Рождался новый язык, мелодика, страну сотрясали угарные кислотные рейвы, рок-боевики и милые попсовые концерты.

Парадоксально, но даже современные музыканты и комики до сих пор питаются эстетикой 90-х (а то и беспардонно эксплуатируют ее). Что стало с героями того времени — вокалистами, которым подпевали стадионы?

Кай Метов (57 лет)

Музыкальный руководитель ВИА «Молодость» Кай Метов после развода с первой женой Натальей с трудом сводил концы с концами. Помог случай. Он носил свои фонограммы по музыкальным студиям, и на него обратил внимание директор студии «Звук» Андрей Лукинов. Который в популярнейшей программе «МузОбоз» впервые назвал имя Метова.

— И вдруг Андрей Лукинов говорит: «На студию пришел молодой человек, принес несколько песен и исчез. Сказал, что его зовут Кай Метов. Мы не можем его найти. И вот сейчас я, пользуясь случаем, хочу попросить: «Кай, если ты меня слышишь, приходи опять», — рассказал артист. — Такая история реально случилась в моей жизни.

После этого артист ворвался в русский шоу-бизнес с альбомом «Position № 2» (1993). Начал гастролировать, много зарабатывал и, разумеется, попал под внимание братвы. Вспоминал, как прямо на сцену после концерта приходили люди спортивного телосложения, требовавшие процент от выручки. А перед концертом в зале «Россия» Кая и вовсе вывезли в лес и угрожали расправой. Обошлось. В начале нулевых Метов получил юридическое образование, а затем и ГИТИС окончил, став профессиональным актером.

Однако развивался все же по линии музыки — написал хит «Роза чайная» для Маши Распутиной, выпустил инструментальный альбом и сборник лучших песен. Сегодня входит в руководство компании, занимающейся нанокосметикой. От трех разных жен у артиста трое детей: дочери Кристина (34 года) и Настя (25 лет) и сын Рик (23 года). В сентябре 2021 года певец попал в ДТП под Минском, но после медицинского осмотра в больнице был отпущен — никаких травм не выявили.

Шура (46 лет)

Один из самых ярких персонажей 90-х Шура (Александр Медведев) — беззубый и манерный певец, выступавший в красном латексе тогда, когда про ЛГБТ-культуру в шоу-бизнесе говорить вслух было не принято, пел «Холодную луну», «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам», «Твори добро» и другие позитивные хиты. Но вдруг ушел на пике славы. Сначала боролся с наркозависимостью, а потом у артиста обнаружили рак.

— Я заболел, от меня отвернулись все, — говорил певец. — Меня поддержали Алла Борисовна, Игорь Крутой, Люба Успенская и Лолита Милявская. Ну и Димка Маликов чуть-чуть.

Он прошел 16 курсов химиотерапии и за пять лет реабилитации потратил на лечение более $1 млн (75 млн рублей). И справился. Шура начал возвращаться к жизни, вставил зубы, но после химиотерапии сильно располнел — набрал 30 кило лишнего веса, в результате чего начались проблемы с суставами.

В Центре им. Илизарова ему заменили тазобедренный сустав, а в 2020 году врачи прооперировали артиста после обнаруженной в желудке грыжи, тогда и велели срочно худеть. Так, благодаря строгой диете он сбросил порядка 40 кг. И начал сниматься в телешоу: «Ты — суперстар!», «Один в один». А сейчас он принимает участие в проекте «Суперстар», где исполняет хиты других звезд 90-х: например, Евгения Осина.

Женя Белоусов (1964 — 1997)

Наш харьковский ответ Джорджу Майклу — длинноволосый Женя Белоусов обаял публику не только внешностью, но и массой классных песен: «Девочка моя синеглазая», «Ночное такси», «Алешка», «Девчонка-девчоночка» и проч. Кто бы мог подумать, что выпускник ПТУ, слесарь по образованию, станет безусловной эстрадной звездой СССР?

Увы, испытания медными трубами и денежным дождем артист не выдержал. Зачем-то полез заниматься алкогольным бизнесом, в котором ничего не понимал, отодвинул концертную деятельность на второй план, чуть не загремел под суд с налоговыми махинациями. И все же оставался суперзвездой — выпить с кумиром мечтали все: от рядового бандита до чиновника. Певец редко отказывал. И запустил панкреатит.

В 1997 году его доставили в Склиф с острейшей режущей болью, там у него случился геморрагический инсульт. Хирурги провели сложную операцию на головном мозге, артист после этого прожил еще месяц и скончался в той же больнице. Его похоронили на Кунцевском кладбище. От двух разных жен у Белоусова остались дочь и сын. Кристина Белоусова (34 года) работает переводчицей, а вот сын Роман (29 лет) поет — в том числе и хиты отца, тембр вокалиста очень напоминает голос того самого жизнерадостного Жени Белоусова.

Юра Шатунов (48 лет)

Сладкоголосый и смазливый Юра Шатунов, которого по праву считают символом «Ласкового мая», ушел из группы в 1992-м после гастролей по США. После этого коллектив развалился. Певец начал сольную карьеру. Его так любили, что мэр Москвы Юрий Лужков подарил тезке квартиру в столице. Около нее на Шатунова и произошло покушение. На его глазах убили лучшего друга.

— В 1993 году Юра Шатунов и его друг, наш солист Миша Сухомлинов, вышли из подъезда дома, — вспоминал продюсер Андрей Разин. — Раздался выстрел. Убийца целился в Юру, но пуля пролетела мимо и попала в голову Михаилу. Юра друга в подъезд затянул — не испугался, не убежал. Спасти Мишу не удалось, рана оказалась смертельной. Нападавший с места преступления скрылся.

Убийцу нашли — им оказался безумный фанат группы, он ходил на кастинги и тоже пытался попасть в «Ласковый май», писал Разину письма с угрозами. После этого случая Шатунов уехал в Германию, где получил образование звукорежиссера, и живет там по сей день. Он записывает новые песни, делает аранжировки хитов и прилетает в Россию на сводные концерты ретроисполнителей и гастроли. В 2000 году в немецком баре он познакомился с будущей женой, юристом Светланой. Через 7 лет они поженились. Она и родила ему сына Дэнниса (15 лет) и дочь Эстеллу (8 лет).

С Андреем Разиным вокалист разругался — продюсер запретил Юрию исполнять песни «Ласкового мая», но певец оспорил это право и в июле 2020 года вернул себе хиты через суд. Однако Андрей снова подал апелляцию и отобрал у солиста один из главных шлягеров: «Белые розы». У Шатунова есть youtube-канал с 1,3 млн подписчиков.

Андрей Губин (47 лет)

Один из самых очаровательных юношей российской эстрады — Андрюша Губин — разрывал всевозможные чарты, а заодно и сердца поклонниц в клочья клипами на песни «Мальчик-бродяга», «Птица», «Зима-холода», «Лиза» и так далее. И продавались кассеты и диски Губина миллионными тиражами. Возможно, это сыграло злую шутку с артистом. В начале нулевых он покинул сцену и, есть подозрения, утратил связь с реальностью. Многие говорили, что у Губина, начавшего жить затворником, начались проблемы с алкоголем. Он вернулся к публике сильно постаревшим в 2017 году и дал несколько интервью, в которых опровергал алкоголизм и связывал проблемы с загадочным медицинским диагнозом — левосторонняя прозопалгия (постоянные лицевые боли). Кроме того, Андрей всерьез утверждал, что за ним ведется охота и его хотят сбить грузовиком.

— В моем доме ремонт на всех этажах идет уже два года, — говорил он. — Стучат, сверлят, не дают писать песни — я вынужден был переехать. Пошел в спортзал заниматься — кто-то порвал мне кроссовки, потом пальто. Уехал из страны — сразу пишут, что я наркоман, что я спился, потерял облик. Не могу ни влюбиться, ничего. Я не говорю, что я ангел и все такое, но не надо из меня делать наркомана!

Губин уверяет, что не может выступать из-за сильнейших болей в лице, с которыми не может справиться ни один врач мира. Артист ни разу не был женат и детей до сих пор не имеет.

— Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле, — признавался певец в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM). — Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо.

Влад Сташевский (47 лет)

Выпускник экономфака МГУ Влад Твердохлебов в начале 90-х в одном из ночных клубов Москвы познакомился с мужчиной по имени Юрий Айзеншпис. Тот оказался выходцем из криминальных кругов, ставшим авторитетным продюсером (группа «Кино», а потом Дима Билан). Отмечая сдачу сессии, Влад играл на пианино, и Айзеншпис уже тогда разглядел в нем поп-звезду.

Так молдавский парень с фигурой легкоатлета (даже разряд по бегу имеет) стал певцом под псевдонимом Сташевский и записал несколько бронебойных хитов: «Позови меня в ночи», «Я не буду тебя больше ждать», «Глаза чайного цвета». Затем выиграл несколько музыкальных фестивалей и премий.

В конце 90-х женился на Ольге Алешиной — дочке миллионера и владельца «Лужников». Влиятельный папа был против выбора дочери, и даже родившийся в 1998 году сын Даниил ситуацию не спас — в 2002 году они развелись. Влад пробовал писать новый материал, играть в антрепризе, снимался в шоу «Последний герой», но должной популярности все это не вернуло. Тогда Сташевский ушел в бизнес: учредил компанию по переработке металлолома. В 2017 году фирма была закрыта.

Теперь артист выступает на частных мероприятиях со старыми хитами. До сих пор артист живет со второй женой, психологом Ириной Мигулей, которая родила ему сына Тимофея (13 лет). При этом Влад раскаивается в том, что прекратил общение со старшим сыном более чем 15 лет назад. И во время первого телефонного разговора с отпрыском не сдержал слез.

— Я говорю: «Даня, привет», а он говорит: «Привет, папа!», — поделился Сташевский во время интервью Борису Корчевникову. — Да, я рыдал. И это были слезы счастья. Мужчина имеет право плакать по серьезным поводам.

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