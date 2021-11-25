Большой стол с белой скатертью, живые цветы и два дивана! Как выглядит уютная гостиная Кристины Орбакайте

Большую часть времени Кристина Орбакайте проводит в Штатах, за океаном у дочери 72-летней Аллы Пугачевой есть своя недвижимость. А когда певица приезжает в гости к звездной маме, она останавливается в их с шоуменом Максимом Галкиным замке в подмосковной деревне Грязь. К слову, в Москве живет старший сын артистки — Никита Пресняков со своей женой моделью Аленой Красновой. Поговаривают, что элитную квартиру им подарила сама Примадонна.

В своем микроблоге Кристина Орбакайте не так часто делится семейными кадрами, на которых она позирует со всеми своими детьми. Старшие наследники артистки уже взрослые — они живут отдельно от мамы и редко бывают у нее в гостях. Однако на одном из снимков певица показала, как, по ее мнению, должно выглядеть доброе утро. Она запечатлела на фото сразу всех своих детей за завтраком. А это, как признается артистка, большая редкость.

К слову, певица, ко всему прочему, засветила и обстановку в своей скромной, но уютной гостиной. Здесь есть все для комфортного отдыха с семьей. Просторная комната зонально делится на две части: первая — столовая с большим овальным столом, застеленная простой белой скатертью, ну а вторая — место, где все семья может отдохнуть, удобно расположившись на диванах, почитать книжку или посмотреть любимый фильм.

В доме Кристины Орбакайте на Новый год всегда найдется место и для нарядной елочки. Кстати, хвойное деревце в своем замке к новогодним праздникам в гостиной ставит и шоумен Максим Галкин, украсить елочку ему обычно помогают дети — двойняшки Гарри и Лиза.

Кристина Орбакайте — частый гость в особняке в деревне Грязь. Почти все лето ее дочка Клава провела у бабушки, играя с двойняшками Гарри и Лизой. В замок к Алле Пугачевой время от времени приезжает и Дени Байсаров. Младшие дети Примадонны всегда с восторгом встречают сына Кристины Орбакайте, он для них скорее как старший брат, а не племянник.

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