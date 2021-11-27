Какие звездные пары в следующем году услышат марш Мендельсона

Кажется, что все артисты живут напоказ, охотно афишируя личную жизнь, но есть и исключения, когда звезды стараются скрывать даже те романы, которые явно должны завершиться походом в ЗАГС. Тем не менее и эти пары знающие люди уже давно отправили под венец.

32-летний Александр Петров новую квартиру обустроил не только по своему вкусу, но и с учетом вкуса невесты, 26-летней Стаси Милославской. Когда этот роман два года назад только начинался, ему долгой жизни не предрекали: мол, поматросит Саша Стасю и бросит. Примерно так случилось с Ириной Старшенбаум, которую Петров оставил ради Стаси.

Старшенбаум и Петров были вместе три года, артистка уже настроилась на свадьбу, но осталась с разбитым сердцем. Поклонники Петрова, которым нравилась его предыдущая пассия, новую избранницу звезды не жалуют. Милославская говорит: «Фанатки Саши Петрова меня не любят. Они думают, что я пиарюсь за его счет». Друзья говорят, что влюбленные демонстрируют полную идиллию: вот на днях приходили на день рождения к Андрею Бурковскому — сидели в обнимку, за ручки держались.

При этом в интервью Петров о любви и грядущей свадьбе помалкивает, предпочитая говорить о творчестве. Однако друзья пары в новом году все равно ждут приглашений на свадьбу.

34-летний Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце живет гражданским браком с 35-летней Мирославой Карпович. Служебный роман перерос в долгосрочные отношения — пара вместе второй год. Мире пришлось пережить травлю фанатов Муцениеце — в социальных сетях женщина получала угрозы и оскорбления.

Отношений своих Павел и Мирослава не афишируют именно из-за бурного интереса публики к их персонам — поэтому недавно даже появились слухи об их расставании. Но в начале ноября Павел отдыхал в Сочи с детьми, которых в обнимку с папой для социальных сетей снимала как раз Карпович.

При этом ни одной совместной фотки Павла и Миры в Инстаграме не найти. И все же слухи о расставании разозлили влюбленных, и на днях оба впервые высказались друг о друге. Прилучный похвалил Мирославу: «Она детский психолог в онкологическом центре. Очень часто ездит туда. Пожалеть кого-то, отдать себя — это Мирослава.

Никогда не афиширует это, не выставляет в Инстаграм ничего. 80% ее времени и дохода уходит на благотворительность». Карпович о своих отношениях с Прилучным сказала так: «Никто ничего не скрывает, но и не афиширует. Счастье любит тишину». А друзья уверяют, что в следующем году Павел и Мирослава обязательно сходят в ЗАГС.

30-летняя Манижа благодаря участию в «Евровидении» уже почти вышла замуж. В подготовке ее номера на песню «Русская женщина» участвовал 34-летний постановщик Ладо Кватания, который, как оказалось, отвечал не только за режиссуру. Парочка скрывала отношения почти год, а тут вдруг влюбленные перестали прятаться. Познакомилась Манижа с женихом почти три года назад — Кватания снимал ей клип на песню «Мама». Ладо — выпускник ГИТИСа и сценарных курсов Нью-Йоркской киноакадемии.

Он снимает короткометражки, клипы и рекламные ролики для крупных компаний. Скоро состоится премьера его первого полнометражного фильма «Казнь». Как нам стало известно, Манижа и Ладо уже живут вместе, а предложение было сделано еще летом. Говорят, в следующем году у пары родится первенец.

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