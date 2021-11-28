Как Махидевран султан на самом деле отреагировала на смерть своей главной соперницы Хюррем

Две главные фаворитки султана Сулеймана не ладили между собой.

Поклонники турецкого сериала «Великолепный век» наслышаны о том, что главные фаворитки султана Сулеймана не ладили между собой. Махидевран султан не могла простить своей главной сопернице то, что та не просто отвоевала у ее падишаха, но и буквально завладела гаремом.

Поговаривают, что Хюррем султан взяла всю власть во дворце в свои руки. Именно она решала, кто попадет в покои султана Сулеймана. Разумеется, красивых наложниц к падишаху слуги вести не могли. Каждая проходила тщательный отбор. По-началу Хюррем султан и вовсе не допускала к повелителю других женщин, но с возрастом ей пришлось уступить, стать мягче.

По одной из версий, последней любовь султана Сулеймана стала Мерзибе хатун. Правда, прожила фаворитка повелителя недолго. От нее достаточно быстро избавились. Хотят легенды, что падишах бы настолько увлечен юной красавицей, что после первого хальвета приказал снова привести к нему Мерзибе. В сериале «Великолепный век» этот персонаж воплотила Алмеда Абази, сыграв Назенин хатун.

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Правда, и сама Хюррем султан прожила относительно недолго. Она так и не успела стать Валиде султан при правлении Селима II Пьяницы. Любимая фаворитка султана Сулеймана скончалась в возрасте 56 лет. Зато Махидевран султан намного пережила свою главную соперницу. Она была примерно на два года старше Хюррем. А скончалась в 1581 году. Ей было чуть больше 80 лет.

Махидевран по одной из версий винила именно Хюррем в казни своего сына Мустафы. Также султанша не могла простить славянскую рабыню за то, что та смогла стать такой влиятельной госпожой и женила на себе султана Сулеймана. Ведь они прошли обряд никаха. Можно сказать, что Хюррем буквально «растоптала» свою соперницу. Но насладиться победой не успела. Ушла из жизни слишком рано, так и не увидев, как ее сын Селим II сел на престол. Зато эти дни застала Махидевран султан. Молодой падишах даже назначил матери покойного шехзаде Мустафы приличную пенсию. Долгое время она не получала содержание от гарема.

Существует легенда, что узнав о смерти своей главной соперницы Хюррем султан, Махидевран обронила одну фразу, которая запомнилась многим. В этом была вся ее горечь, боль и страдания от пережитого в прошлом. Простила ли султанша ту, кто «завладела» сердцем и мыслями султана Сулеймана или же нет, сказать сложно. Но сказала Махидевран примерно, следующее: «Правя этим миром, она смеялась мне в лицо. Когда наступит расплата в другом мире, смеяться буду я». По одной из версий, эти слова госпожи позже передала своим потомкам калфа, которая служила у Махидевран султан.

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