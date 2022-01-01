Полет Пересильд и «Игра в кальмара»: какие события и люди «выстрелили» в 2021 году

Teleprogramma.pro вспоминает то, о чем говорила общественность на протяжении года.

Уходящий год был богат на неожиданные события. Те события, которые, казалось просто не могут произойти, если только не в каком-нибудь фантастическом сне. Тем не менее, все происшедшее – реальность. Вспоминаем тех людей и события, которые заставили общественность говорить о себе. Что называется – «выстрелили».

Полет Юлии Пересильд в космос

В этом году выстрелила прическа «волосы дыбом», в стиле актрисы Юлии Пересильд. В принципе такое положение волос доказывало тот факт, что актриса действительно находится в состоянии невесомости. Поскольку многие не верили в то, что Юлия вместе с Климом Шипенко на самом деле полетели в космос – чтобы совместными усилиями создать фильм «Вызов». Хейтеры актрисы и режиссера выдвигали теорию, что кинокартина снималась в павильоне. Безусловно, это главное событие года.

В кастинге на главную роль в фильме «Вызов» приняли участие свыше 3 000 человек. Но в итоге в финал пробились 20 актрис, а победительницей стала Юлия Пересильд. Подготовка к киноэкспедиции продлилась свыше четырех месяцев. В ее ходе Юлия и Клим изучали устройство космического корабля, занимались на тренажерах, учились подавать сигнал бедствия и действовать во внештатных ситуациях.

Съемочная экспедиция к МКС стартовала с 5 октября на корабле «Союз МС-19» с «Байконура». Всего Юлия и Клим вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым провели в космосе 12 дней. В первый же съемочный день возникла внештатная ситуация: на борту космического корабля отказала система автоматической стыковки. Поэтому Антон Шкаплеров перешел в ручной режим. К счастью, корабль успешно пристыковался к МКС.

В целом экспедиция прошла весьма успешно. По словам Клима Шипенко, он наснимал около 30 часов материала. Также участники российской киноэкспедиции встретились с представителями американского сегмента МКС. Несмотря на успешное течение космических съемок, Юлия Пересильд признала, что на всякий случай оставила завещание. Ведь она является матерью двух дочек. И кто знает, каков мог бы быть исход экспедиции…

Но, к счастью, Юлия и Клим успешно вернулись на Землю. Хотя негодование хейтеров не утихает до сих пор…

Иманбек, завоевавший «Грэмми»

В марте стало известно, что 20-летний казахстанский диджей Иманбек, известный под псевдонимом Imanbek, завоевал премию «Грэмми» за ремикс композиции «Roses» американского рэпера SAINt JHN. Ранее представители СНГ получали статуэтки только в номинациях классической музыки. И вот молодой музыкант разорвал этот «замкнутый круг».

Иманбек – родом из казахстанского города Аксу. Во время учебы в железнодорожном колледже диджей работал на железной дороге сигналистом. В его задачи входило закреплять тормозным башмаком товарные вагоны. А в свободное время, по вечерам парень занимался музыкой.

Иманбек признается, что написал свой знаменитый ремикс всего лишь за два с половиной часа. При этом в то время он только тренировался делать композиции. И даже представить не мог, что она выстрелит.

Записав трек, Иманбек Зейкенов выложил его в Интернет. И понеслось…Композиция набрала больше 150 миллионов просмотров на YouTube. Под этот трек в Тик-Токе было снято свыше трех миллионов видео.

И увенчала этот успех статуэтка премии «Грэмми». Иманбек пришел в студию программы «Вечерний Ургант» и рассказал, что после получения награды лег спать, а наутро увидел свыше 90 пропущенных вызовов. И прочел новость, что его поздравил президент Казахстана. Но самое главное – ему в директ Инстаграма написал сам SAINt JHN, похвалил молодого диджея.

Сейчас Иманбек ушел с железной дороги и выступает на разных музыкальных площадках в качестве диджея. Так, в октябре он выступил и в Москве.

Манижа с песней Russian woman

В этом году, безусловно, выстрелила песня Russian woman, исполненная певицей Манижей. Именно с этой композицией артистка выступила на конкурсе «Евровидение»

По результатам народного голосования Манижа набрала наибольшее количество голосов и обошла других претендентов — группу Therr Maitz и дуэт #2Маши. Подобный выбор показался обществу неоднозначным. Многие сочли, что Манижа не достойна представлять нашу страну на международном вокальном конкурсе.

«Да, я и не думала, что являюсь вот такой русской женщиной! Мы вчера перезванивались с коллегами! Шок у всех нормальных людей! Лучше никого уже туда не посылать, чем опускаться до этого уровня! Это уже давно не конкурс! Изжил себя! Вокальные данные не интересны! А вот такая клоунада — это да! Какая низость!», «Лучше бы Билана послали в третий раз. Вообще за страну обидно», — подобные комментарии появлялись в Интернете, как грибы после дождя.

Негодование хейтеров было направлено не только в сторону содержания песни, но и внешности и национальности Манижи. Кто-то усмотрел в ее выступлении даже ЛГБТ-повестку.

Что касается знаменитостей, то в первую очередь свое «фи» в адрес Манижи высказали Владимир Жириновский и Юрий Лоза. Текст песни артистки проверял даже Следственный комитет. Однако людей, выразивших Маниже свою поддержку, оказалось гораздо больше.

Например, Алла Пугачева призналась, что конкретная песня не вызывает восторга, но Манижа очень нравится.

«Ничего не бойся. При, как танк. Как настоящая русская женщина», — с такими словами напутствия обратилась Примадонна к певице.

В итоге Манижа заняла девятое место, набрав 204 балла. Над костюмом для конкурсантки работала мама артистки. Специально для выступления на «Евровидении» было записано видео, в создании которого приняли участие женщины в колоритных национальных костюмах со всех уголков России. Сейчас свой хит Манижа исполняет на разных мероприятиях.

А в конце года жених артистки – режиссер Ладо Кватания – сделал ей предложение руки и сердца. Ждем свадьбу.

Назначение Константина Хабенского худруком МХТ им. Чехова

Совершенно неожиданным в этом году стало назначение на пост художественного руководителя МХТ им. Чехова актера Константина Хабенского. Его кандидатура тоже, что называется, выстрелила. В кулуарах говорят, что после ухода из жизни Олега Табакова многие хотели видеть в кресле худрука именно его. Но театр возглавил режиссер Сергей Женовач.

Незадолго до своего ухода с поста Женовач снял два самых кассовых спектакля коллектива – «Идеальный муж» и «Карамазовы» — с репертуара.

Зрители плакали о «Муже», как о живом человеке. Прощание со спектаклем получилось очень трогательным и нежным. Так, во одной из ключевых сцен спектакля зал заполнился сотней огоньков, зажженных от фонариков телефонов. Растроганный Богомолов поблагодарил верных зрителей постановки.

27 октября стало известно, что новым худруком МХТ им. Чехова стал Константин Хабенский, а Сергей Женовач уволился по собственному желанию. Чуть позже Хабенский вернул и «Идеального мужа» в репертуар. Как шутили в соцсетях: «Вернул мужа в семью». Некоторые зрители даже связали уход Женовача с его решением о снятии коммерческих спектаклей Богомолова. Хотя это только предположение, которое имеет место быть.

«Игра в кальмара»

О сериале «Игра в кальмара» в этом году не говорил только ленивый. Сюжет о соревнованиях на выживание, в котором принимают участие люди с низким достатком, оказался близок зрителям со всех уголков земли. По своей популярности корейский сериал обогнал другую «игру» — «Игру престолов».

Многосерийный фильм сравнивали и с «Бумажным домом» (преимущественно благодаря костюмам), и с «Голодными играми», и с «Королевской битвой», вспоминали и литературные источники, например: «Повелителя мух» Уильяма Голдинга. Я умудрилась провести даже параллель с антиутопией «Мы» Замятина, поскольку в книге Замятина героев также запоминали исключительно по номерам, и они носили одинаковые костюмы. А еще в произведении «Мы» есть Благодетель, который вроде бы возглавляет «Игру», но в то же время и участвует в ней, нося свой номер. А параллельное сравнение двух пожилых героев в сериале «Игра в кальмара» и фильме «Десять негритят» напрашивается само собой.

Почему же сериал так популярен? На мой взгляд, все-таки свою роль сыграла мощная рекламная кампания, сработало «сарафанное радио». Кроме того, сериал появился в нужном месте, в нужное время. Сейчас, во время коронавируса, многие, наверняка, подумали, что мы все – игроки в одной большой игре. И главное в ней – выжить. Ну и классовая нелюбовь многих к «власть имущим», показанным в сериале злодейскими злодеями, сыграла не последнюю роль… А как же эффект идентификации, когда ищешь своего персонажа и ставишь себя на место героев? На нем, собственно, все и строится.

К тому же игра на контрастах – это всегда сильный прием в кино. Убийства на фоне детских игр, ожидание смерти на фоне классической музыки, звучащей перед каждой новой игрой… Визуально это все очень завораживает.

Ну и конечно, зрители были просто покорены персонажами. Многие сочувствовали и поддерживали Сон Ки Хуна (актер Ли Джон-джэ), который даже в нечеловеческих условиях пытался остаться человеком, любовались перебежчицей из Северной Кореи Кан Сэ Бэк. Модель Чон Хоен, исполнившая эту роль, буквально проснулась знаменитой. А число ее подписчиков в Инстаграме перевалило за десять миллионов.

Оказалось, что актер Хон Сон-тхэ, сыгравший харизматичного гангстера Чан Док Су, знает русский язык и даже работал в московском представительстве компании LG. В Инстаграм к нему тут же поспешили наши отечественные фанаты. Зрители также сопереживали самому пожилому игроку Иль Наму в исполнении О Ен Су. А сколько девичьих сердец разбил молодой полицейский Чхо Сан Ву (Пак Хэн Су), попавший в логово «Игры». Его Инстаграм также пополнился миллионами подписчиков.

Теперь фанаты сериала могут возликовать. Режиссер проекта Хван Дон-хек объявил о продолжении «Игры»… Show must go on…

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