Есть завещание: кому оставил наследство Валерий Гаркалин

20 ноября не стало еще одного выдающегося актера – Валерия Гаркалина. Всю свою жизнь он боролся: за право заниматься любимой профессией, встречаться с любимой женщиной, сражался с многочисленными болезнями.

Но, к сожалению, в этот раз коронавирус одержал над ним верх. Однако это тот случай, о котором говорил Хемингуэй: «Человека можно уничтожить, но победить его нельзя». Валерий Гаркалин останется жить в сердцах зрителей благодаря своим ролям в фильмах «Ширли-мырли», «Женщин обижать не рекомендуется», «Ландыш серебристый»… и многих других картинах.

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Борьба за профессию

Бороться приходилось с самого рождения. Еще в младенчестве Валерия заразили полиомиелитом, но, к счастью, его матери удалось найти нужное лекарство. Однако, как вспоминала актриса Татьяна Васильева, остался один небольшой дефект – молодой актер волочил за собой ногу, чуть прихрамывал.

«Он не должен был быть актером. По всем параметрам. Он хромой, у него не было дикции никакой, он неинтересный, и при этом он гений» — рассказывала в одном из своих интервью Татьяна Васильева.

В юности приходилось бороться и с сомнениями отца. Мужчина хотел, чтобы сын учился на инженера, а не «гримасничал» на сцене. Казалось, даже после первых успехов сына он оставался верен своему убеждению. (Кстати, Валерий Гаркалин все же отработал слесарем несколько лет).

Однако после ухода отца Валерий нашел многочисленные газетные вырезки о себе, которые папа собирал и бережно хранил в течение всей жизни.

Борьба за любовь

Во время учебы Гаркалин познакомился с будущей супругой. Когда Валерий вместе с однокурсниками репетировал спектакль, он вдруг услышал, что кто-то всхлипывает. В совершенно пустом зале сидела молодая преподавательница Екатерина, которая была всего на два года старше студента. Молодые люди разговорились. Позже между ними начался роман. В те времена отношения между студентами и преподавателями были табу, но Екатерина пошла наперекор правилам.

Она любила его беззаветно всю жизнь, коллеги по цеху говорили, что ни разу не повысила на мужа голос, ни сказала плохого слова в его адрес. А помогала справляться с пристрастием к алкоголю.

В 2008 году Екатерина терпеливо выхаживала супруга после инфаркта, случившегося прямо на сцене. А спустя некоторое время «сгорела» сама – от рака.

Валерий Гаркалин признавался, что только после смерти Екатерины по-настоящему смог оценить всю любовь своей жены. Потом он часто разговаривал с ней, не желая смиряться с фактом ухода… Больше Валерий Гаркалин не женился.

Кому достанется наследство Валерия Гаркалина

Единственное, что по-настоящему радовало Валерия Гаркалина после ухода жены – это дочь Ника и внуки Тимофей и Екатерина. Он заранее позаботился о них…

Актер жил в своей московской квартире на Тверской-Ямской. Поддерживать чистоту там ему помогала домработница.

Также несколько лет назад артист купил дом за городом — в 100 километрах от Москвы, недалеко от Можайска. Дом находится на очень красивом участке площадью 30 соток, вокруг лес, много зелени и можно собирать грибы. Там Гаркалины отдыхали всей семьей.

Кому же достанется имущество артиста?

«Наследниками первой очереди являются дети, супруги, родители. И если не было составлено завещание, то наследство достается дочери, — говорит адвокат Сергей Жорин. – В том числе и права на интеллектуальную собственность».

Как оказалось, Валерий Гаркалин оставил завещание — после случая, когда во время сердечного приступа актеру поставили бракованный коронарный стент. Затем он перенес повторную операцию во Франции, благодаря которой удалось устранить этот дефект. Потом артист время от времени обследовался в Израиле.

Так вот, согласно этому завещанию все имущество Валерия Гаркалина достанется дочери и внуку (в то время внучка еще не появилась на свет). Ника Гаркалина также будет следить за соблюдением авторских прав.

Teleprogramma.pro выражает соболезнования родным и друзьям актера!

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