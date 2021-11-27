Как выглядят мамы Пересильд, Арзамасовой и других звезд

Пожалуй, День матери, который в этом году отмечается 28 ноября, — самый трогательный праздник года. Мы заглянули в фотоальбомы звезд и нашли там снимки с мамами, сделанные сейчас и много лет назад.

Ольга Бузова

Ирина Александровна Бузова хочет, чтобы дочь встретила достойного мужчину: «Идеальный мужчина для Оли должен объять ее со всех сторон, оградить от всего». Ольга тоже хочет оградить маму от проблем, окружая ее заботой и заваливая подарками. Бузова — благодарная дочь:

«Мамочка, спасибо за правильные ценности, спасибо за то, что научила меня не сдаваться, и за то, что принимаешь мой выбор и поддерживаешь. Хотя не всегда согласна. Я безумно благодарна за все, что ты делала для нас с сестрой. Воспитание, учеба, путешествия, возможность видеть другие страны уже в 5 лет. Я обожаю с тобой дискутировать, путешествовать, я просто люблю тебя, мамуль. И сделаю все, что от меня зависит, чтобы ты ни в чем не нуждалась».

Юлия Меньшова

Народный артист РСФСР Владимир Меньшов ушел из жизни пять месяцев назад, после чего его дочь окружила любовью и заботой маму, знаменитую актрису Веру Алентову, которая тяжело переживала смерть мужа. Дочь и мама всегда были близки, но теперь стали еще ближе — постоянно перезваниваются, переписываются, навещают друг друга, Новый год по традиции отметят вместе. Юлия говорит: «Мама очень много работает, что замечательно, потому что сейчас ей это помогает отвлекаться».

Юлия Пересильд

Когда Юлия летала в космос сниматься в кино, ее две дочки-школьницы оставались под чутким контролем мамы звезды. Ирина Пересильд по образованию экономист, но работала воспитателем в садике. А теперь любит проводить время с внучками — семья часто путешествует вместе, недавно побывала на Мальдивах. Юлия не скрывает своих чувств: «Мам, люблю тебя. Спасибо и за меня, и за твою помощь и любовь к моим детям. Спасибо, что умеешь любить и ничего не требовать взамен!»

Лиза Арзамасова

Мать актрисы Лизы Арзамасовой для дочери и лучшая подруга, и директор в одном лице. Юлия разглядела талант дочери и отвела в кружок при ГИТИСе, продвигала ее актерскую анкету, сыграв немалую роль в успешной карьере «папиной дочки». Недавно актриса родила сына мужу Илье Авербуху и записала обращение, посвященное матери:

«Сейчас смотрю на свою маму, на то, как она любуется моим сыном, как сдерживает эмоции, чтобы не начать давать советы ежесекундно. Как в глазах и жестах — абсолютная любовь и желание зацеловать и заобнимать не только его, но и весь мир за то, что подарил нам это чудо. И понимаю, сколько любви, нежности и обожания я получила в том возрасте, который не могу помнить».

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