Сергей Жорин объяснил, какое наказание может ждать причастных к трагедии Марины Хлебниковой

Адвокат также рассказал, что в случае возбуждения уголовного дела будет проведена не одна экспертиза

В СМИ продолжают обсуждать пожар в квартире Марины Хлебниковой. Певица с ожогами 50% тела госпитализирована в НИИ им. Склифосовского. Как пишет пресса, она введена в медикаментозную кому.

По предварительным данным, причиной трагедии могло стать замыкание электропроводки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Москвы. Он также рассказал, что в доме артистки недавно проводился ремонт.

Кто понесет наказание в этой ситуации? Может ли быть привлечена к ответственности строительная бригада, проводившая ремонтные работы в доме артистки? На эти вопросы Teleprogramma.pro ответил известный адвокат Сергей Жорин.

«Сейчас будет проходить пожаро-техническая экспертиза, которая должна будет установить локализацию возгорания и его примерные причины. Если специалисты установят, что оно произошло в результате короткого замыкания, которое в свою очередь было вызвано нарушениями техники безопасности при оказании услуг, то виновных привлекут к уголовной ответственности», — поясняет Сергей Жорин. (Речь идет о ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. — Прим. ред.).

— Будет проводиться экспертиза?

— Скорее всего, не одна. Но первичной экспертизы будет достаточно для возбуждения уголовного дела. А в дальнейшем, в рамках уже возбужденного дела пройдет еще ряд экспертиз.

Такие уголовные дела могут тянуться долго — к счастью, для обвиняемых и к сожалению — для потерпевших. Но учитывая личность Хлебниковой и широкий общественный резонанс, я нисколько не сомневаюсь, что виновные будут привлечены к уголовной ответственности.

— А о каком наказании может идти речь?

— Многое будет зависеть от степени тяжести. В СМИ пишут, что у Марины Хлебниковой — до 50 % ожогов. Речь идет о причинении тяжкого вреда здоровью, что влечет достаточно суровое наказание.

(Если действия причастных повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, или, не дай бог, смерть человека, то они наказываются либо штрафом от 100 000 до 500 000 рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей. — Прим. ред.).

Напомним, пожар произошел в доме № 14 на Ратной улице, где проживает Марина Хлебникова, вечером 18 ноября. По сообщениям СМИ, в этот момент рядом с певицей находились ее родители и дочь Доминика.

У артистки диагностированы ожоги лица, головы, груди. Причем, инцидент случился в той самой квартире, где когда-то покончил с собой бывший муж певицы Антон Логинов, сообщает пресса.

Как пишет Телеграм-канал газеты «Известия», сейчас Марина Хлебникова впала в кому. Однако представители певицы обратились к журналистам и поклонникам Марины в ее Инстаграме, призвав дождаться официальной информации.

«Давайте наберемся терпения и будем желать Марине только самого лучшего, а не «напрыгивать» на новость, как стервятники. Как только мы будем готовы дать свои комментарии, мы обязательно их дадим. Всем вам огромное спасибо за поддержку, мы все видим», написали представители Марины Хлебниковой в Инстаграме.

Teleprogramma.pro желает Марине Хлебниковой здоровья!

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