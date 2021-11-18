«В сознании»: как чувствует себя госпитализированный с инфарктом Марк Рудинштейн

Недавно СМИ облетела новость о том, что известный кинопродюсер Марк Рудинштейн госпитализирован в больницу с сердечным приступом.

В сентябре 2021 года 75-летний Рудинштейн перенес экстренную операцию по стентированию коронарных артерий и чувствовал себя хорошо. Но утром 16 ноября пожаловался на боли в области сердца. В итоге врачи диагностировали у Марка Рудинштейна инфаркт миокарда.

Каково состояние Марка Григорьевича сейчас? И что же могло спровоцировать сердечный приступ?

«За Марком Григорьевичем наблюдают, его лечат. Он находится в сознании», — сообщила жена продюсера Наталья.

Друг Марка Рудинштейна, художник Никас Сафронов рассказал, что буквально три дня назад видел продюсера на программе (судя по всему, речь идет об эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале. — Прим. ред.), посвященной памяти Армена Джигарханяна.

«Мы обнялись, пообщались, правда, недолго», — сказал художник.

— А Марк Григорьевич не перенервничал там?

— Наоборот. Все было очень позитивно. Там за участие в передаче еще и платят деньги, Марк Григорьевич всегда выступал против бывшей жены Армена Джигарханяна (Виталины Цымбалюк-Романовской. — Прим. ред.). И на передаче как раз обсуждали ее. Речь также шла о квартире в Староконюшенном переулке, в которой живет Юрий Растегин. И почему-то к этой истории приплели и меня, будто бы Растегин — мой друг. Но я не знаю, что случилось потом…

На передаче я как раз хотел побольше поговорить с Марком Григорьевичем и не успел. У меня возникало ощущение, что он не был веселым, как это бывает, а будто был чем-то озабочен. Может, чувствовал себя не так… Но при этом не казался больным, как и нельзя было сказать, что он сильно здоров. Бывает, что человек ходит, здоровается, общается со всеми, но здесь такого не было.

Teleprogramma.pro желает Марку Рудинштейну здоровья!

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем Youtube-канале!