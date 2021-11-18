Как выглядит «Краса России 2021» Екатерина Вильмакина

Также рассказываем о том, чем она увлекается.

В Сочи выбрали самую красивую девушку нашей страны. Так, победительницей конкурса «Краса России – 2021» стала Екатерина Вильмакина. Ей достался приз в размере два миллиона рублей и корона из серебра с позолотой и драгоценными камнями. На пути к мечте Екатерине удалось обойти 50 красавиц.

Участницы демонстрировали не только внешние данные, но и принимали участие в конкурсах на эрудицию. По словам управляющего директора «Красы России» Татьяны Цимфер, такие конкурсы дают девушкам возможность не только показать себя, но и завязать нужные связи. Главное – чтобы в них воспитывались правильные ценности. А участницы действительно как на подбор.

Так, первой вице-мисс «Краса России» была признана Дания Шарипова из Татарстана, а в номинации «Юная краса России» победу одержала 17-летняя Дарья Ченубытова из Ижевска.

Что же касается обладательницы короны, то Екатерине Вильмакиной 19 лет, она учится в институте и живет в городе Егорьевск в Московской области.

Вильмакина – неоднократная победительница конкурсов красоты. Так, она уже становилась «Юной Мисс Москвой». И теперь заставила заговорить о себе снова.

Екатерина постоянно принимает участие в разных мероприятиях в качестве модели, записывает песни, является активной пользовательницей Инстаграма и Тик-Тока.

В соцсетях у девушки много фото, где она демонстрирует роскошные длинные ноги и свои наряды. Также, судя по соцсетям, у Екатерины — хорошие отношения с мамой, поскольку в Инстаграме она подписана и как «мамина лапочка».

Teleprogramma.pro желает Екатерине Вильмакиной удачи!

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