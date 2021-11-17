Звезды из КВН, которые не шутят на сцене
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Звезды из КВН, которые не шутят на сцене

Вспоминаем выходцев из легендарной телевизионной игры, которые прославились, но не стали юмористами.

Звезды из КВН, которые не шутят на сцене
Леонид Якубович. Фото: Global Look Press

В этом году Клуб веселых и находчивых отмечает свой юбилей — 60 лет. А совсем скоро круглую дату отметит бессменный ведущий и руководитель КВН Александр Масляков. За все эти десятилетия через клуб прошли тысячи молодых людей, многие из которых стали знаменитыми.

Конечно, прежде всего это комики, стендаперы и актеры. Но среди выходцев из КВН есть и другие знаменитости, не только юмористы. Рассказываем о звездах, о чьем кавээновском прошлом вы, может быть, и не знали.

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