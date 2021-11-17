Звезды из КВН, которые не шутят на сцене

Вспоминаем выходцев из легендарной телевизионной игры, которые прославились, но не стали юмористами.

В этом году Клуб веселых и находчивых отмечает свой юбилей — 60 лет. А совсем скоро круглую дату отметит бессменный ведущий и руководитель КВН Александр Масляков. За все эти десятилетия через клуб прошли тысячи молодых людей, многие из которых стали знаменитыми.

Конечно, прежде всего это комики, стендаперы и актеры. Но среди выходцев из КВН есть и другие знаменитости, не только юмористы. Рассказываем о звездах, о чьем кавээновском прошлом вы, может быть, и не знали.

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