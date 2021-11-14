«От скромницы Фериде не осталось и следа»: 58-летняя Айдан Шенер в бикини произвела фурор на турецком пляже

Айдан Шенер стала той самой актрисой, которая воплотила на экране образ мятежной Фериде. Эта история полюбилась не только турецкому зрителю, но и поклонникам в России. Позже продюсеры пересняли сериал «Королек — птичка певчая», придумав совсем другой сценарий. На главную роль взяли Бурака Озчивита, он сыграл Кямран бея и Фахрийе Эвджен, она стала новой Фериде.

Однако фанаты до сих пор помнят ту самую Гюльбешекер (варенье из лепестков роз). Именно так в сериале «Королек — птичка певчая» называли Айдан Шенер в образе простой учительницы, на долю которой выпало столько испытаний. Сбежав от жениха Кямран бея, Фериде скиталась в поискать места, где она могла бы найти покой и уединение. Но спустя годы, девушка возвращается в дом своего детства, снова получив возможность построить свое семейное счастье с Кямран беем, который успел овдоветь.

В обычной жизни Айдан Шенер не такая скромница, как ее Фериде. Актриса, к примеру, спокойно щеголяет по турецкому пляжу в мини-бикини. В свои 58 лет Айдан может похвастаться идеальной фигурой без граммы лишнего веса. Выглядит звезда турецкого кино просто восхитительно!

А вот Шенер наслаждается морской прогулкой на яхте. Актриса накинула поверх купальника шелковую тунику, изящно прикрыв свои прелести. В знойной брюнетке не сложно узнать ту самую Фериде, которая покорила утонченной красотой не только Кямрана, но и своих поклонников.

«От скромницы Фериде не осталось и следа», «Красавица-турчанка», «Не зря в свое время получила титул, как «Мисс Турция», она божественно красива», «Проглядываются черты Фериде, та же приятная скромная улыбка», «С такой фигуркой не грех и прелестями сверкнуть на пляже», «Шикарно выглядит, хотя уже давно не молода! Умничка», «Стройная, подтянутая!! Просто загляденье», «Самая любимая Фериде!» — пишут фолловеры.

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