«Гюльбешекер — варенье из лепестков роз»: как сейчас выглядит Айдан Шенер, сыгравшая Фериде

Айдан Шенер в юности считалась одной из самых красивых актрис в Турции. Она стала звездой, после выхода на экран многосерийной картины «Королек — птичка певчая». Эта история о девочке-сироте, которая была вынуждена жить и учиться в пансионате. Получив хорошее образование и став совсем взрослой, Фериде влюбляется в своего кузена Кямран бея. И ее чувство оказывается взаимным. Родственники девушки во всю хлопочут о ее замужестве.

Казалось бы, впереди Фериде ждет счастье — рядом с ней любимый жених. Однако перед свадьбой она получается известие, которое меняет всю ее жизнь. Фериде узнает, что во время продолжительной поездки по Европе, ее жених тайно встречался с другой. Оставаться под одной крышей с Кямран беем девушка не может.

Она сбегает из дома, устраиваясь работать учительницей. На каждом новом месте, будь то частный пансионат, сельская школа или гимназия Фериде сталкивается с повышенным вниманием к собственной персоне. И причиной тому, ее красота. Окружающие были настолько впечатлены внешностью девушки, что прозвали ее Гюльбешекер, что переводится, как варенье из лепестков роз.

А как сейчас выглядит Айдан Шенер, сыгравшая в турецком сериале «Королек — птичка певчая» скромницу Фериде? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro. Сегодня актриса уже не та молоденькая девушка. Ей — 58 лет. При этом выглядит Айдан значительно моложе, ей на дашь и больше 50-ти.

Будущая актриса родилась в маленьком городке Килис на юго-востоке Турции. Девочка была еще совсем маленькой, когда ее семья переехала в Бурсу, где она окончила школу. В 18 лет Айдан выиграла конкурс красоты «Мисс Турция», и представляла свою страну на «Мисс Мира» в далеком 1981 году. В итоге Шенер стала строить успешную модельную карьеру. Также она снималась в рекламных проектах. Но славу и популярность ей принес сериал «Королек — птичка певчая». За плечами актрисы множество ролей, но именно персонаж Фериде стал для Айдан знаковым.

По прошествии стольких лет, Айдан Шенер выглядит также молодо и привлекательно. В ней проглядываются черты юной Фериде, которую так полюбили поклонники по всему миру и в России.

«Гюльбешекер — варенье из лепестков роз», «Любимая Фериде!! Точно такая же, как и в молодости», «Она совсем не изменилась», «Время над ней не властно», «Фигурка такая стройная, а ведь по возрасту уже бабушка», «Фериде вскружила голову не только Кямрану, но и всем зрителям», «Стройная и миловидная», «Тетушки Фериде говорили, что в детстве ее кормили вареньем из лепестков роз», «Осталась такой же красавицей», «Очаровательная!!», «Самая лучшая Фериде», — пишут фолловеры.

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