«Щедрый плевок в сторону Хюррем?»: Нур Феттахоглу в монокини с прорезью до пупа обнажила бодрые ягодицы

Многие поклонники до сих пор воспринимают Нур Феттахоглу по одной единственной роли, хотя она снялась в нескольких успешных проектах. Однако для фанатов турецкого сериала «Великолепный век» она остается Махидевран султан. В попытке избавиться от надоевшего образа Феттахоглу даже не постеснялась предстать в совершенно другом ампула. В каком именно? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

На экране Нур Феттахоглу блистала в сдержанном и утонченном образе — сложно поверить, чтобы Махидевран султан щеголяла по гарему в откровенных нарядах. Зато в обычной жизни актриса «отрывается» по полной. Так, в микроблоге звездной красавицы можно найти кадры, на которых Нур позирует в сексапильном монокини с прорезью едва ли не до талии. Однако вульгарной Феттахоглу все равно не выглядит. Как считают поклонники, актриса слишком изящная сложена для откровенно-сексуальных снимков. Нур может похвастаться тонкой стройной талией, подтянутыми бедрами и бодрыми ягодицами.

Актриса уже успела развестись с мужем бизнесменом Левентом Везироглу, от которого она родила дочку Элису Гюзин. Для пары это уже второе расставание. Еще до появления общего ребенка они расходились, но потом опять сошлись. Станет ли этот разлад последним? Покажет время.

«До чего же она хороша, наша Махидевран султан», «Щедрый плевок в сторону Хюррем??», «Сулейман бы такого не перенес», «Всем султаншам султанша», «Махидевран султан своих прелестей не лишилась, очень хороша! Бедра такие подтянутые», — пишут фолловеры.

Кстати, несмотря на вражду Махидевран с Хюррем султан, обе актрисы в жизни прекрасно ладят между собой. Об этом в одном из своих интервью говорила Мерьем Узерли. Покинув «Великолепный век» партнерша Халита Эргенча дважды стала мамой. У нее подрастают дочки Лара и Лили.

Кроме того, Мерьем Узерли, как и Нур Феттахоглу много снимается. У нее целая армия поклонников. Многие были сильно расстроены из-за того, что Мерьем не стала играть «возрастную» Хюррем султан и ее заменили на Вахиде Гердюм.

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