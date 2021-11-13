Чуть старше мачехи? Как сейчас выглядит 43-летняя дочь Игоря Николаева, которая живет в Штатах

Юлия Проскурякова совсем на чуть-чуть моложе своей падчерицы. Но это не помешало им стать подругами.

Вот уже более одиннадцати лет композитор Игорь Николаев счастлив в браке со своей третьей женой Юлией Проскуряковой. У пары подрастает шестилетняя дочка Вероника. Малышка близко дружит с восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой — детьми Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина. И это не удивительно! Ведь Игорь Николаев давний друг семьи Примадонны и к тому же, стал им кумом.

Если снимки младшей дочки композитора часто мелькают в Instagram Юлии Проскуряковой и ее мужа, то свою старшую наследницу музыкант показывает изредка. Зато совместные снимки с падчерицей можно увидеть в микроблоге возлюбленной артиста. Как сейчас выглядит дочка Игоря Николаева? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

Еще 27 октября падчерица Юлии Проскуряковой отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 43 года. Примечательно, что дочка Игоря Николаева тезка его молодой жены — ее также зовут Юлией. Кстати, наследница музыканта пусть и не на много, но все-таки старше своей мачехи. Проскуряковой — 39 лет. Уже длительное время дочь композитора живет в Штатах. Юлия обосновалась в Майами.

Юлия Проскурякова прекрасно ладит со своей падчерицей. Кроме того, старшая дочь музыканта поладила и со своей сестренкой Вероникой. Между ними царит полная гармония и взаимопонимание. Многие поклонники композитора подмечали, что жена Игоря Николаева как две капли воды похожа на свою падчерицу. Так, словно они родные сестры. У наследницы композитора светло-русые волосы, миловидная внешность, ей не дашь больше 35-ти. Она ведет совсем не звездный образ жизни, далека от светских тусовок и гламура.

«Юля и Юлия?? Очень похожи — одна мачеха, ну а вторая падчерица», «Все три на одно лицо!! Мачеха, падчерица и малышка Вероника», «Какие дружные!! Просто супер», «Здорово, что дочка Игоря так приняла мачеху, подружилась с ней», «Юля очень открытый, светлый человечек, с ней легко найти общий язык», — пишут фолловеры.

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