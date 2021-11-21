Где за границей наши звезды покупают недвижимость

О чем мечтает каждая российская звезда? О домике у моря в какой-нибудь теплой стране, куда можно рвануть хоть на несколько дней, когда на родине начинает холодать.

Болгария

Подружки Лариса Гузеева и Лариса Удовиченко с семьями отдохнули в своих апартаментах на курорте еще в середине минувшего лета. В Болгарии артистки соседки — у них квартиры в курортном поселке Равда в комплексе «Эмеральд Бич Ризорт СПА». Находится он на курорте Солнечный Берег в 15 км от аэропорта города Бургас. Комплекс со стандартной курортной инфраструктурой: бассейны, кафешки, теннисные корты, спортзал и прочие удобства. Море рядом.

Лариса Гузеева десять лет назад купила апартаменты площадью 165 кв. м за €220 тыс. (по нынешним деньгам это 18 млн руб.). У Удовиченко квартира поменьше, а вот Надежда Бабкина в «Эмеральде» купила сразу четыре квартиры общей площадью 176 кв м. Здесь отдыхают ее внуки.

Многие звезды, кто купил квартиры в этом некогда модном комплексе, теперь не могут от них избавиться. Несмотря на то, что цены упали еще до пандемии, недвижимость в Болгарии соотечественники уже не покупают, а продавать за бесценок звезды не хотят. Лера Кудрявцева, как и Надежда Бабкина, жилье здесь продать пока не смогла. А Бабкина жаловалась: «Я чувствую, что мы эти квартиры не продадим никогда в жизни! Вся туса наша там покупала! Только Владимир Винокур — единственный, кто успел продать».

Лолита тоже раньше была хозяйкой апартаментов в этом комплексе. А теперь у нее отдельный домик с бассейном, банькой и приусадебным участком. Тут она и провела летний отпуск в этом году с дочкой.

На популярном курорте Созополь в охраняемых ЖК у моря квартиры у актеров Евгения Миронова, Сергея Селина.

Цена: Апартаменты в комплексе «Эмеральда» площадью 90 кв. м — 5,5 млн. руб.

Турция

Анастасия Макеева оформила документы на двухэтажную квартиру в турецкой Аланье еще до того, как вышла замуж в четвертый раз. А теперь она с мужем Романом Мальковым отдыхает на курорте и хвастается новой жилплощадью. Двухуровневая квартира площадью 250 кв. м находится в элитном ЖК — до моря пешком 10 минут. Кругом новостройки.

Макеева даже решила здесь подработать риэлтором: активно рекламирует недвижимость в соцсетях. «Турция для проживания и туристическая — абсолютно разные страны, — пишет актриса. — Я живу в потрясающем новом районе Махмутлар, в котором одни иностранцы, нет местного народа. А набережная просто фантастическая, как будто вы в Майами. Все говорят по-русски». По соседству с ней поселилась звездный нумеролог Клара Кузденбаева с семьей.

Апартаменты у Макеевой просторные: на первом этаже — гостиная и спальня, на втором — рабочий кабинет, комната для занятий музыкой, спальня Анастасии и ее мужа Романа, есть две террасы и два санузла. С балкона открываются разные виды — на море, на горы и банановые плантации.

Цена: Квартира в Аланье площадью 200 кв. м — 9 — 11 млн руб.

Испания

В ноябре Алексей Чумаков и Юля Ковальчук с дочкой греются на Средиземном море. У них в Испании двухэтажная квартира в маленьком испанском городке на побережье Коста-Брава — в часе езды на машине от аэропорта Барселоны. С террасы их квартиры открывается вид на море, неподалеку шикарный пляж, кафешки. В целом район тихий, не туристический. Гулять семья ездит в Барселону.

На испанском курорте Марбелья есть жилье у Алены Апиной, Натальи Ионовой. В самой русской части Испании — Торревьехе на Косте-Бланке можно встретить семьи Юрия Стоянова, Лады Дэнс, Михаила Пореченкова. Укатила в ноябре в свой домик на морском побережье и пародистка Елена Воробей. Здесь же жилье у народных артистов Валентина Смирнитского и Александра Михайлова.

Цена: Квартира в Марбелье площадью 100 кв. м — 30,5 млн руб.

США

Обычно в Америку наши артисты съезжаются в январе — после новогодних съемок и корпоративов в России. Самый шикарный особнячок у Филиппа Киркорова. Двухэтажный дом находится в престижном районе Майами Lagorce Drive. Девять лет назад певец купил его за $4,8 млн (337 млн руб.). Особняк просторный — даже лифт есть, а еще семь спален, библиотека, бассейн, тренажерный зал, домашний кинотеатр и другие помещения. Пока певец отсутствует, за домом смотрит прислуга.

Валерий Леонтьев в Майами с женой проводит все свободное от работы в России время. В районе CoralGables, где полно русских богачей, у певца вилла площадью 280 кв. м. Несколько лет назад неподалеку он построил новый просторный коттедж — сделал все по своему вкусу, интерьер оформлен в стиле сафари.

Традиционно зимуют в своих квартирах в Майами Наташа Королева с Тарзаном, Анжелика Варум с Леонидом Агутиным, Кристина Орбакайте с семьей. У Варум и Агутина апартаменты в элитном жилом комплексе Trump Towers. Там есть все для шикарной жизни: бассейн, охрана, выход на пляж, террасы с видом на океан, спа.

Недвижимостью в Майами обзавелись Игорь Николаев, Игорь Крутой. Помимо «коммуналки», звезды платят ежегодно налог на недвижимость — 2% от рыночной стоимости жилья.

Цена: Дом в районе Coral Gables площадью 280 кв. м — 121 млн руб.

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