Александру Маслякову — 80: семейный альбом мэтра отечественного телевидения

Руководитель империи КВН празднует 80-й день рождения. Главная опора для Александра Васильевича — семья. Листаем фотоальбом юбиляра.

1979

Александр Масляков сменил Киру Прошутинскую в роли ведущего телевизионного конкурса «А ну-ка, девушки!» Эту передачу он вел шесть лет. К этому времени выпускник энергетического факультета Московского института инженеров транспорта уже окончил Высшие курсы работников ТВ.

1984

Александр и Светлана Масляковы с сыном Сашей. Наследник с юных лет заботился о здоровье родителей. В 6 лет посмотрел мультик о вреде курения и нарисовал плакат «Сигарета — это яд!». Стал умолять родителей бросить курить, даже плакал. Вначале взрослые прятались от сына, но малыш не сдавался — и Масляковы завязали с вредной привычкой.

1987

Александр Масляков и команда КВН Одесского университета с ценными для тех лет подарками. С 1964 по 1972 годы Масляков вел КВН в паре со Светланой Жильцовой. Потом проект закрыли.

В начале перестройки, в 1986 году, проект решили возродить, позвали прежних ведущих, но Жильцова отказалась. Так Александр Масляков стал вести КВН один. Александр Васильевич рассказывал: «Тогда мы вошли в ту же самую воду, в которую, говорят, невозможно второй раз войти. Но сейчас мне кажется, что мы поступили правильно».

2012

Александр Масляков-младший с женой Ангелиной познакомился в студенческие годы во время учебы в МГИМО. Родители выбор сына одобрили — профессорская дочка оказалась скромной и интеллигентной девушкой. У Маслякова-старшего единственная внучка — Таисия. А сын уже много лет его правая рука.

Раньше он вел Первую лигу КВН, а теперь руководитель — генеральный директор Творческого телевизионного объединения АМИК. Ангелина пишет книги и руководит одной из структур АМИК.

2015

Александр Масляков второй век на одном рабочем месте. На фото с командой КВН «Сборная Камызякского края» — чемпионами Высшей лиги 2015 года.

2016

Супруга Светлана — режиссер КВН. Друзья пары говорят, что Светлана не только профессионал, но и дома у нее всегда идеальный порядок. Маслякова говорит, что разногласий с мужем у нее никогда не было, разве что творческие — на работе. В 2021 году супруги Масляковы отметили 50 лет со дня свадьбы. Золотую свадьбу отгуляли в ресторане.

2021

15-летняя Таисия Маслякова на Первом канале ведет «Детский КВН» с капитаном команды КВН Высшей лиги «МегА» Степаном Лукиным. Династия Масляковых продолжается.

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