Как Андрей Бурковский попал из КВН в театр

14 ноября - день рождения Андрея Бурковского. В прошлом кавээнщика и комика, а теперь - профессионального актера. Как он прошел этот путь?

Чемпион высшей и премьер-лиги КВН, обладатель наград музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН», лауреат фестиваля «Юморина»… Андрей Бурковский — популярная фигура в мире юмора. Но, в отличие от многих других кавээнщиков, он не стал довольствоваться съемками в юмористических телепроектах и редким мельканием в сериалах.

После окончания своей карьеры в КВН, в возрасте 27 лет Андрей вместе со вчерашними школьниками поступил в школу-студию МХАТ. Еще до окончания обучения он был принят в Московский Художественный театр имени А. П. Чехова. Недавно актер решил уйти из труппы, но вскоре вернулся — чему рады многие его поклонники. Подробности — в видео.

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