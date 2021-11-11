«У всех на виду увела Малкочоглу»: как сейчас выглядит турецкая жена Бурака Озчивита

Актер из турецкого сериала «Великолепный век» из мачо превратился в примерного семьянина и все ради Фахрийе Эвджен.

Бурак Озчивит считается одним из самых красивых и привлекательных актеров в Турции. При этом в личной жизни у звезды турецкого сериала «Великолепный век» все в полном порядке. Бурак довольно рано попрощался с имиджем мачо ради отношений с Фахрийе Эвджен. Они познакомились на съемках исторической ленты «Королек — птичка певчая».

Как позже рассказывал актер, увидев Фахрийе в павильоне он тут же обратил на нее внимание. Это больше походило на вспышку. Расстаться с этой девушкой Озчивит не смог и после окончания съемок. Кстати, в проекте они играли влюбленную пару: Бурак предстал в образе Кямран бея, а Фахрийе сыграла нежную кузину главного героя Фериде, к которой тот воспылал чувством.

Летом 2017 года влюбленные сыграли пышную свадьбу в Стамбуле. Женаты они без малого пять лет. За это время в семье появился первенец Бурака — малыш Каран. Озчивит, к слову, также много снимается в кино. Сейчас он занят в третьем сезоне исторического сериала «Основание Осман», повествующего о славном предке султана Сулеймана — Османа Гази.

А как турецкая жена Бурака Озчивита выглядит сейчас? Узнаем в материале сайта Teleprogramma.pro.

Поговаривают, что Фахрийе Эвджен очень ревнует своего возлюбленного к поклонницам, поэтому старается не подпускать к нему девушек-фанаток. С этим в свое время сталкивалась и жена Халита Эргенча. Сам актер признался, что Бергюзар Корель едва ли не со слезами на глазах наблюдала за теми сценами, когда он страстно целовал и обнимал Мерьем Узерли, представшую в роли Хюррем султан.

Ревнует ли Фахрийе своего мужа к юной 23-летней Озге Торер (Бала хатун), не известно. Актеры вместе снимаются в сериале «Основание Осман». Кстати, в красоте и привлекательности Бураку Озчивиту его турецкая жена не уступает. У нее есть своя армия поклонников. Актриса задействована в продолжении сериала «Пробуждение: Великие сельджуки».

«У всех на виду увела Малкочоглу», «А мы то думали, что он с Михримах султан будет счастлив», «Так жалко, что Малкочоглу не стал зятем Хюррем султан», «Какая еще Михримах? Забудьте», «Быстро она его окольцевала», — шутят фолловеры.

И правда, в компании фанаток Бурака Озчивита не увидишь. Он всюду появляется только со своей красавицей-женой. Фахрийе Эвджен обладает шикарными длинными темными волосами, словно выточенными из мрамора скулами, аккуратным носиком, волевым маленьким подбородком, большими выразительными глазами, соблазнительной пикантной родинкой на щечке и пухлыми губками. Всем этим актриса и очаровала Бурака.

«Нашему Бали-бею в красоте не уступает», «Еще кто кого должен ревновать-то??», «Такая красивая жена у Малкочоглу», «Идеальная пара», «В образе Фериде была особенно приятна и мила», «Такие красивые черты лица», «Ну не дать, не взять султанша», — пишут поклонники.

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