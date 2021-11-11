«Папа заставил пойти»: участница «Ранеток» вспомнила, как была собрана эта рок-группа

Клавишница «Ранеток» Женя Огурцова рассказала, как в 2005 году была собрана эта рок-группа, которая позже ворвалась на ТВ с одноименным сериалом.

Девушка стала гостьей YouTube-шоу «Алена, блин!», где поведала, что жизнь юных музыкантов была далека от нормальности, но годы, проведенные в группе, она все равно вспоминает с теплом.

«Тогда кастинга как такового быть не могло, потому что девочек, играющих на музыкальных инструментах, на басу и барабанах особенно, не было вообще, — вспоминает Евгения. — У меня кастинга не было, потому что мой папа был на тот момент, наверно, лучшим другом продюсера «Ранеток» Сергея Мильниченко. Наши семьи очень дружили, они познакомились, когда мне было года три, они вместе работали у Бари Каримовича (Алибасова. — Прим. авт.), группа «На-На», и с тех пор общались. И когда Мильниченко сказал, что он собирает группу девочек, мой папа, естественно, заставил меня туда пойти».

Жене на тот момент было 14 лет. На прослушивании оказалось, что ей не нужно круто играть, главное — держать ритм. Девочку сразу взяли, но ей было неинтересно заниматься музыкой, ее больше привлекал сноуборд. В планах у Огурцовой было отложить инструмент сразу после окончания музыкальной школы, но общение с классными девчонками в собранном коллективе быстро «засосало» ее.

«Барабанщицу нашли в танцевальной школе. Они там маршировали, и у них были барабанщики, дробь отбивали. За барабанной установкой она не сидела ни разу. То есть ее посадили, дали палки, объяснили что куда. Играли практически с нуля, — рассказала клавишница. — Гитаристок нашли в музыкальной школе, тоже по знакомым. А бас-гитаристка у нас изначально была другая, где ее взяли, я не помню… На басу она играть тоже не умела, она играла на «акустике», ее быстренько переучили».

Девочки начали репетиции с простых песен в четыре аккорда, но учились исполнять их с драйвом. Первые полгода они каждый день после школы приходили в репетиционную студию и просто нарабатывали навыки. Огурцова вспомнила, что в перерывах делала домашнюю работу. Никаких денег за это они не получали — все происходило на подростковом энтузиазме. Девчонки даже не рассчитывали становиться звездами.

До совершеннолетия все контракты «Ранеток» подписывали их родители. Огурцова подчеркнула, что все в группе любили обаятельного продюсера Сергея Мильниченко, но позже он проявил себя как диктатор и абьюзер. Спустя десять лет после распада группы Женя выпустила книгу, в которой описала скандальные подробности о сексуальных домогательствах к музыкантам со стороны руководства коллектива.

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