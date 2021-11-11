«Три года без МХАТа подкосили ее здоровье»: Чурикова и другие актеры – о возвращении Дорониной

Близкие знакомые Дорониной рассказали, как чувствует себя Татьяна Васильевна сегодня и готова ли вернуться назад.

Во МХАТе им. Горького ждут возвращения народной артистки СССР Татьяны Дорониной. Пока место худрука театра, ранее занимаемое Эдуардом Бояковым, вакантно. И, по слухам, коллектив надеется, что его займет Татьяна Васильевна, отдавшая МХАТу больше 30 лет жизни. Так, генеральный директор театра Владимир Кехман заявил, что у него есть стратегия по возвращению Дорониной в театр.

В интервью изданию Sobesednik актер МХАТа Дмитрий Карепин рассказал, что труппа надеется на скорую встречу с Татьяной Васильевной. Также Дмитрий признался, что мечтает увидеть Татьяну Доронину в спектакле «Старая актриса на роль жены Достоевского» режиссера Романа Виктюка. Эта постановка не сходила с подмостков больше 30 лет…

А что думают о возвращении Татьяны Дорониной к истокам люди, знакомые с ней не понаслышке? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к личностям, которые много лет работали со знаменитой актрисой и режиссером в театре и играли с ней в кино.

Станислав Садальский: «Татьяна Доронина со своим независимым характером мне очень люба»

«Татьяна Васильевна — выдающаяся актриса, потрясающий человек, личность. Я с ней снимался в картине по Чехову. И мне она очень нравится. Артист – профессия зависимая, но Татьяна Васильевна со своим независимым характером мне очень люба».

— А что вы думаете о перспективах ее возвращения во МХАТ им. Горького и о нынешней ситуации в театре вообще?

— Я не знаю, как она сейчас себя чувствует. А что касается театра, я знаю, что туда взяли хитреца Владимира Кехмана (Станислав Садальский употребил более жесткое слово – прим. ред.). Хотя Эдуард Бояков, что бы ни говорили о нем, поставил хороший спектакль «Чудесный грузин». А Кехман – это тот человек, который всегда держится на плаву.

Вы посмотрите его биографию, на чем он построил свой бизнес. Кстати, он сделал ремонт в храме, где мой прапрадед Николай Садальский являлся протоиреем. Я подумал: «Какой молодец!» А оказывается, там папу Владимира Путина крестили.

Инна Чурикова: «Татьяну Доронину так обижали в театре…»

«Татьяна Доронина — это талантливый, умный, красивый, удивительный человек, которого я уважаю. Мы снимались вместе с ней в молодые годы. Важно поговорить с Татьяной Васильевной, чего бы хотела она сама. Ее возвращение было бы очень почетным для театра, но нужно выяснить ее желание. Но Татьяна бесконечно талантлива. И возраст, как я думаю, здесь не помеха, — говорит Инна Чурикова. Но мне кажется, ее так обижали в театре… Это до такой степени некрасиво для театрального коллектива. Пусть они сами во всем разбираются, но только красиво, а не мучительно и больно. Мне самой до сих пор очень обидно за нее. Если Татьяна Васильевна желает работать и принимать участие в жизни театра, то зачем же спрашивать об этом у меня? Нужно спрашивать у людей, с кем она работает, которых знает и которым верит».

Светлана Немоляева: «Идея возвращения Татьяны Дорониной очень хорошая»

«Я очень хорошо знаю Татьяну Васильевну. Я с ней играла в одном театре, и мой муж Саша (Александр Сергеевич Лазарев) снимался вместе с ней. Считаю Доронину выдающейся личностью, замечательной актрисой. И она мне очень дорога как человек. Желаю Татьяне Васильевне здоровья, душевного покоя и всего самого наилучшего», — говорит Светлана Немоляева.

— А сейчас вы общаетесь с Татьяной Дорониной?

— Сейчас нет. Я знаю, что Таня не очень здорова. У нее проблемы с давлением. Как у меня – давление и проблемы с сердечными делами. В таком возрасте, когда тебя атакуют болезни, ты меньше общаешься с людьми. Но в молодости общались много. Я никогда не забуду наши совместные спектакли, которые доставляли мне большое удовольствие: «Кошка на раскаленной крыше», «Она в отсутствии любви и смерти», «Беседы с Сократом». Это был звездный период режиссера Андрея Гончарова и нашего театра Маяковского.

— Но сама идея возвращения Татьяны Дорониной на пост худрука МХАТ им. Горького, на ваш взгляд, хорошая?

— Конечно, хорошая. Но тут надо знать мнение самой Татьяны Васильевны, есть ли у нее силы, хочет ли она сама этого. Но МХАТ им. Горького – это ее детище, которому она отдала много лет. В этом театре оставлена целая жизнь.

Я не знаю ситуацию изнутри. Любой театр – это как маленькое государство. Но этот вопрос должна решать сама Татьяна Васильевна и труппа, которая с ней работала.

Актриса МХАТ им. Горького Лидия Матасова: «Нельзя было отбирать театр у Татьяны Дорониной»

«Конечно, Доронина должна продолжать работать во МХАТе столько, сколько ей Господь отпустит сил и времени. Татьяна Васильевна создавала этот театр. Это ее театр, и нельзя было отбирать его у нее изначально, — говорит Лидия Матасова. — Татьяна Доронина может еще принести много пользы стране. Она уникальный человек, актриса, прекрасный режиссер, хороший организатор. Татьяна Васильевна – интуитивный человек. Она понимает многое из того, чего не понимают многие. Таких людей надо беречь, носить на руках, а не убивать, что с ней делали три года».

— Вы ведь общаетесь с Татьяной Васильевной. Готова ли она сама к возвращению?

— Конечно, готова. Татьяна Васильевна очень скучает без театра. Я думаю, она вернется. Конечно, эти три года здорово подкосили ее здоровье. Пережить такие удары в таком солидном возрасте… Это не каждый может выдержать, но она выдержала, потому что очень сильный человек. Ее мама прожила долго, Татьяна Доронина духом сильна. А еще у Татьяны Васильевны большая любовь к родине, к театру. Поэтому думаю, что сейчас она подлечится, придет в норму и вернется… Стране нельзя отказываться от такого великого таланта.

Напомним, Эдуард Бояков стал художественным руководителем МХАТ им. Горького в декабре 2018 года. И таким образом занял место Татьяны Дорониной, отдавшей театру больше 30 лет. Сама Татьяна Васильевна была назначена на специально введенную должность президента театра.

Однако все это время Татьяна Доронина практически не появлялась в своем коллективе. А летом этого года стало известно, что она написала письмо Владимиру Путину с просьбой лишить Эдуарда Боякова должности.

Как писали СМИ, за эти три года Татьяна Доронина значительно сузила свой круг общения. Одним из тех, с кем Доронина тесно общалась, был ее друг, режиссер Роман Виктюк, ушедший из жизни в ноябре прошлого года.

Ранее в интервью изданию Sobesednik Роман Григорьевич рассказал, что новое руководство выбросило из гримерной Татьяны Дорониной ее вещи и фотографии. Поэтому видео, на котором Владимир Кехман снимает с портретного фойе фото Эдуарда Боякова, не показалось поклонникам Дорониной неэтичным.

Teleprogramma.pro желает Татьяне Дорониной крепкого здоровья и новых творческих побед, несмотря на все жизненные обстоятельства!

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