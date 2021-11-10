«То голая в постели, то трусами в камеру»: Асмус сверкнула интимным, раскинув ноги в разные стороны

Свежий ролик с участием бывшей жены юмориста Гарика Харламова вызвал переполох в Сети. Актриса из фильма «Текст» в слишком коротких шортиках подпрыгнула в кадре, засветив свое интимное.

По слухам, резидент Comedy Club Гарик Харламов после развода утешился с новой пассией — 28-летней Екатериной Ковальчук. Актриса как две капли воды похожа на бывшую жену юмориста. Так что в статусе холостяка комик не задержался.

А вот Кристина Асмус своего нового мужчину публике не показывает. Недавно звезда фильма «Текст» рассвирепела, устав от того, что поклонники постоянно советуют ей найти спутника жизни.

Экс-возлюбленная юмориста уточнила, что ей, как женщине, не обязательно быть счастливой только рядом с мужчиной. Она самодостаточная личностью. Однако при этом Кристина заверила, что уже давно не одинока. Но пока скрывает избранника, как когда-то прятала от фанатов и свою дочку Настю.

Хейтеры тут же подметили, что Асмус надо было и «Гарик прятать лет пять». На что актриса ничего не ответила. Зато показала сексуальное фото в постели, прикрыв полностью обнаженное тело тонкой простынкой. Многие поклонники актрисы недоумевают: Зачем Кристина так часто оголяется в кадре?

«Пост заряжен на комментарии «А где мужик?», предложения накормить меня, а также на вопросы «Где хештеги?!» — подписала «горячий» кадр из спальни Асмус.

А на днях актриса ошеломила поклонников очередным «сочным» роликом: в слишком коротких шортиках Кристина подпрыгнула так высоко, что камера подловила все до мельчайших мелочей. Бывшая жена юмориста эпично раскинула ноги в разные стороны в полушпагате, «случайно» засветив свое самое интимное — трусики.

«Все смотрели на хлопушку», «Что-то выпало? Видели», «Виден «Текст», «Интимное показала и даже не постеснялась», «То голая в постели, то трусами в камеру», «Проветрила?», «В таких шортах поаккуратнее ноги», «По-моему там что-то видно», «Я ничего не вижу, кроме ног», «Пирожок светанула немножко», «Зачем так откровенно??», «Это призыв? Гарик, вернись!», «У Харлашки теперь другая есть», «Бедра такие крепкие, фигура сногсшибательная», «Что это у мужиков?? Ах, да! Слюнки», «Бомбезно», «Прыгать и прыгать!» — написали фолловеры.

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