Девочки выросли: кем стали актрисы сериала «Папины дочки»
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Девочки выросли: кем стали актрисы сериала «Папины дочки»

Девочке-готу Даше - актрисе Анастасии Сиваевой - 10 ноября исполнилось 30 лет. А Пуговке - Екатерине Старшовой - недавно стукнуло 20.

Девочки выросли: кем стали актрисы сериала «Папины дочки»
Анастасия Сиваева, Андрей Леонов, Дарья Мельникова, Мирослава Карпович. Фото: Андрей Мирейко/ КП

10 ноября 2021 года актрисе Анастасии Сиваевой исполнилось 30 лет. Самая знаменитая ее роль – Даша из «Папиных дочек». Со дня выхода первого эпизода этого знаменитого (между прочим нашего, не адаптированного, как многие другие!) сериала прошло 14 лет.

Как сложились судьбы экранных «сестер» Насти? Кто из «дочек» Андрея Леонова (Сергея Васнецова в сериале) стал наиболее востребованной актрисой, а кто выбрал другой путь? Подробности — в видео.

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«Папины дочки»Анастасия СиваеваВидео teleprogrammaДарья МельниковаЕкатерина СтаршоваЕлизавета АрзамасоваМирослава Карпович