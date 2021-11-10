«Мы с автором песни сами были в шоке»: Вика Цыганова высказалась о скандальной подтанцовке в стиле ню в шоу «Суперстар»

Вокруг нового выпуска шоу «Суперстар. Возвращение» с участием звезд эстрады 90-х и 2000-х годов на канале НТВ разгорается скандал. Так, пользователи Сети возмущены номером певицы Вики Цыгановой на песню «Приходите в мой дом». Все дело в том, что в нем принимали участие полуобнаженные девушки – в купальниках, в коротких шортиках, скорее напоминающих обычные женские трусики, и высоких сапогах.

Что говорят о номере Вики Цыгановой в Сети

Подтанцовка в стиле ню вызвала гнев пользователей Сети. Многие из них считают, что появление девушек лишь испортило номер Вики Цыгановой. Вот что пишут недовольные зрители в комментариях под роликом с участием певицы на YouTube.

Наталья К.: «Подтанцовка в трусах — это был Ад. Отличная песня. Зачем устраивать такой пошлый треш? Будто все вышли после недельной пьянки с сутенерами и мамками, хотя была идея душевного разгула. Идея хорошая, реализация отвратительная. Михаил Круг в гробу, наверное, перевернулся» Таня Куршева: «Ну к чему эти полуголые?» Татьяна Жилина: «Вика молодец, ее не смогли затмить даже девки в трусах и с красивыми ногами, песня — хитяра на все времена !!! Подарила радость зрителям, не то, что некоторые».

Вика Цыганова: «Реакция аудитория заставляет задуматься, насколько музыкальная индустрия ориентирована на массы, требующие провокаций»

Ситуацию прокомментировала и сама Вика Цыганова.

«Мы с автором песни, моим супругом Вадимом Цыгановым сами были в шоке, когда увидели свой номер. Одно дело — парни и девчонки в эффектных нарядах в гримерке, когда ты с ними лицом к лицу, и совсем другое, когда это высокая сцена и камеры, стоящие на уровне ног артистов, снимающие их снизу. И здесь ты вдруг замечаешь всю сценографию совсем с иного ракурса. К тому же это еще в монтаже, а представьте, какая картинка перед глазами у зрителей, которые находились в танцевальном партере?!», — пояснила Цыганова.

— А что вы думаете о комментариях в Интернете?

— С одной стороны мы, конечно, были серьезно озадачены реакцией некоторых людей, даже расстроились. А с другой стороны — больше половины комментаторов ничего особенного и не заметили. Все любовались красивым ритмичным номером, а зрители, которые хотели увидеть меня, смотрели именно на меня и ничто им не мешало. Сразу вспоминается присказка о пчеле, которая везде видит мед, и других насекомых, которые видят совсем другое.

Однако реакция части аудитории все равно заставляет задуматься о том, насколько современная медийная и музыкальная индустрия ориентирована на массы, требующие откровений и провокаций. Ведь не каждый зритель НТВ смотрел эфир «Суперстар», чтоб увидеть именно меня, послушать любимую песню и что-то новое понять. Кому-то нужна была именно эмоциональная стимуляция, буйство красок, ритма, какая-то пикантность. Для жителей наших северных широт с октября по май видеть девчонок в шортиках очень непривычно, но от них никуда не убежишь — ни в спортзале, ни в бассейне, ни в фильмах, ни в клипах.

— А что в целом думаете о своем номере и шоу в целом?

— В итоге я в очередной раз вижу, чем развлекательное шоу отличается от музыкального концерта. Несмотря ни на что, я очень благодарна продюсерам программы. Они сделали самое лучшее шоу на современном телевидении. Пусть сегодня оно вызывает столкновение мнений, но спустя время эти эмоции превратятся в приятные воспоминания, и все мы с удовольствием будем пересматривать это телешоу и втайне мечтать хоть на час снова оказаться в том водовороте событий, который был на съемочной площадке.

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