Двери в «золоте», трюмо с огромным зеркалом, на полу толстый ковер! Как выглядит девичья спаленка дочки Пугачевой

Примадонна не раз говорила о том, что их особняк только с виду напоминает замок. Внутри дом уютный и совсем небольшой.

В интервью Олегу Меньшикову Примадонна призналась, что ей очень нравится их с Максимом дом в подмосковной деревне Грязь. При том Алла Пугачева уточнила, что особняк только с виду напоминает замок, внутри он уютный и небольшой. Они с семьей используют все комнаты, даже кладовую. Об этом говорил еще Максим Галкин.

К примеру, в доме есть отдельные спальни для всех членов семьи Примадонны. Когда к ним из Штатов в гости приезжает Кристина Орбакайте с мужем предпринимателем Михаилом Земцовым и дочкой Клавой, они не ютятся в одной комнатке. Каждый ночует в своей спальне.

«Дом выстроен в стиле замка внешне… Ты зайди вовнутрь (обращается к Олегу Меньшикову. — Прим. ред.), он не такой большой. Дом настолько хорош функционально: для Лизы, для Гарика, для Клавы, для Кристины — комнаты считаю. Для меня, для мужа, потому что я всегда в разных спальнях сплю, и так всю жизнь! Гостевая, для Денички… и все, ну и внизу маленькая сцена-студия… Но вот эти гаргульи у входа!!! Я их боялась», — шутя говорила певица, описывая свой замок в деревне Грязь.

А как выглядит девичья спаленка младшей дочки Аллы Пугачевой? Узнаем в материале сайта Teleprogramma.pro.

Алла Пугачева с мужем шоуменом Максимом Галкиным постарались, чтобы интерьеры в комнатах совпадали. К примеру, Примадонне нравятся люстры «в золоте», ими она украсила гостиную. Мебель, кстати, тоже была куплена в едином стиле. Так, в комнате Лизы есть мягкое уютное розовое креслице, на котором она любит сидеть за невысоким столиком. Такие же кресла стоят и на первом этаже особняка.

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Также Алла Борисовна в восторге от панорамных окон в пол, они наполняют гостиную солнечным светом, открывая прелестный вид на осенний сад.

А в спаленке Лизы «золотую» люстру вешать не стали, зато установили массивные крепкие двери с «золотой» вставкой. На пол бросили толстый ковер, чтобы малышка не заморозила ножки и пяточки, бегая по комнате. Изюминкой стало модное трюмо в оттенке слоновой кости с большим зеркалом. Рядом с просторной кроватью стоит стеллаж для белья, резной столик и прикроватная тумбочка с изящной лампой.

Все сделано с большим вкусом. Так, чтобы Лизе было уютно и комфортно в ее комнате.

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