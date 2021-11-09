Александра Пахмутова и Николай Добронравов: 65 лет в дуэте

Российский и советский композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года. В 1956 году она вышла замуж за поэта Николая Добронравова
И вот они вместе уже 65 лет! Александра Николаевна и Николай Николаевич стали соавторами множества песен, под которые жили и работали несколько поколений наших сограждан. А в начале этого года супруги перенесли коронавирус. Как живет знаменитая пара — в нашем видео.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.