Александра Пахмутова и Николай Добронравов: 65 лет в дуэте
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Александра Пахмутова и Николай Добронравов: 65 лет в дуэте

9 ноября - день рождения легендарной Александры Пахмутовой. Ей исполняется 92 года. А 65 из них она живет в браке с поэтом Николаем Добронравовым.

Александра Пахмутова и Николай Добронравов: 65 лет в дуэте
Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Фото: Global Look Press

Российский и советский композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года. В 1956 году она вышла замуж за поэта Николая Добронравова

И вот они вместе уже 65 лет! Александра Николаевна и Николай Николаевич стали соавторами множества песен, под которые жили и работали несколько поколений наших сограждан. А в начале этого года супруги перенесли коронавирус. Как живет знаменитая пара — в нашем видео.

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