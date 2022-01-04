Бузова во МХАТе, репрессии в театре Ермоловой и возвращение «Идеального мужа»: громкие театральные скандалы года

В этом году российские театры сотрясали скандалы. То на сцене МХАТа взошла звезда экс-ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой, то в театре Ермоловой начались репрессии, то в МХТ им. Чехова без видимых причин сняли самые кассовые спектакли репертуара. Teleprogramma.pro вспоминает самые громкие скандальные истории, которые надолго останутся в памяти наших театралов.

Скандал в театре Ермоловой

Самым громким скандалом 2021 года можно назвать ситуацию в театре Ермоловой, когда в июле было объявлено о сокращении 18 артистов труппы. Официальная причина – оптимизация на фоне пандемии. Но уволенные актеры рассказывали журналистам о многочисленных подковерных интригах, царивших в коллективе с разрешения худрука театра Олега Меньшикова. У них накопилось немало претензий к руководству.

Артисты, попавшие под сокращение, признавались в том, что с приходом Олега Меньшикова, заменившего на посту худрука Владимира Андреева, связывали немало надежд. Однако они не оправдались. По словам актеров, после появления Меньшикова в театре, было снято свыше 20 постановок. Соответственно, своей работы лишались и актеры.

Так, под пресс попала даже известная актриса Елена Папанова – дочь Анатолия Папанова. Она рассказывала представителям СМИ, что поначалу была плотно занята в репертуаре. Но постепенно старые спектакли исчезали из театральной афиши, а вместе с постановками теряли работу и актеры, занятые в них.

По словам Елены Папановой, она несколько раз подходила к Олегу Меньшикову, прося роль и возможность поставить спектакль и самой, но ей говорили: «Ты понимаешь, у нас приходят другие режиссеры. Они сами выбирают артистов, и я не могу тебя им навязывать». С постановкой собственной пьесы также не получилось. Кроме того, Папанова рассказала, что театр прощается преимущественно с возрастными актерами.

После того как ситуация получила большой общественный резонанс, актеры обратились с открытым письмом во все инстанции. Одно из посланий было направлено председателю Союза театральных деятелей России Александру Калягину.

Так, в письме, в частности, говорилось и о том, что из коллектива увольняют не только преимущественно актрис старше 40 лет, как это сообщалось ранее, но и молодых артистов. Всем, кто попал под сокращение, объявили, что у руководства нет на них никаких планов. Причем зачистка неугодных продолжается не первый год. Еще в 2015 году многие из них были понижены в актерской категории, рассказывала в интервью Teleprogramma.pro Василиса Пьявко.

По словам Василисы, не у дел остались не только актеры, но и режиссеры, например, режиссер Александр Левинский.

В интервью нашему сайту Пьявко отметила, что Олег Меньшиков предлагает модель, похожую на структуру театра Наций, когда есть очень маленькая постоянная труппа, и спектакли делаются на приглашенных звезд.

Большинство претензий к Олегу Меньшикову также были высказаны в ходе пресс-конференции, на которой собрались недовольные актеры. Так, одна из актрис даже призналась журналистам, что Олег Евгеньевич время от времени закладывал за воротник.

Но главная мысль, которая звучала в ходе встречи с представителями СМИ, — это то, что «В Сети пишут, что сокращают стариков или бездарностей, но это в корне не так. Увольняют талантливых артистов, которые полны сил, и принимали активное участие в формировании репертуара».

По словам артистов, Меньшиков должен был предоставить им работу, но он этого не сделал.

К сожалению, никакие скандалы увольняемым актерам не помогли. Когда подошел срок сокращения (30 сентября) недовольным актрисам, в том числе и Елене Папановой, предложили остаться в театре качестве… уборщиц. Они восприняли это предложение, как издевку, и разумеется, отказались.

Ольга Бузова во МХАТе

В июне 2021 года как гром среди ясного неба грянула новость: Ольга Бузова стала актрисой МХАТ им. Горького. Поющей телеведущей была доверена роль певицы Беллы Шанталь в спектакле о молодости Иосифа Сталина.

«Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране. Я играю и пою в новой постановке во МХАТе имени Горького», — написала тогда Ольга в Инстаграм.

А на портале Госзакупок появилась информация, что за шесть репетиций театр заплатит ей 212 766 рублей, за два спектакля (11 и 12 июня) — 234 044 рубля.

В интервью каналу «Дождь» Эдуард Бояков признался, что не был знаком с Ольгой до спектакля, но когда познакомился поближе, то понял, что она совсем неглупая девушка, четко понимающая свои цели.

Кроме того, в интервью Teleprogramma.pro режиссер спектакля Рената Сотириади отметила, что работать с Бузовой вполне нормально.

Она четко выполняет поставленные задачи: работает над образом, изучает исторические материалы. Ольга – трудоголик, много трудится: повторяет все по несколько раз, чтобы запомнить мизансцены, рисунок роли, выучить музыкальные вступления. Также Рената призвала общественность не обращать внимания на хейтеров Бузовой, а посмотреть Ольгу в деле.

Кто только не высказался о появлении Ольги Бузовой в театре. И часто это были весьма нелестные, обидные отзывы. Например, актер Александр Семчев недавно назвал спектакль и выход на сцену непрофессиональной актрисы Бузовой «позором от искусства». А Сергей Безруков буквально в день премьеры, подводя итоги кинофестиваля «Фабрика Станиславского», высказался, что: «Хорошо, что Константин Сергеевич не дожил».

А кинокритик Давид Шнейдеров вообще отметил, что надеется на восстание Станиславского и Немировича-Данченко из гроба и организованный ими зомби-апокалипсис, ибо происшедшее – позор для художественного театра.

Тем не менее, 12 июня во МХАТе им. Горького прошла премьера спектакля «Чудесный грузин». И надо сказать, что многие зрители, например, актер Станислав Садальский отметили, что Ольга Бузова была очень органична в роли легкомысленной певички Беллы Шанталь

«Она помогает главному герою, спасает Сталина. И возникает некое чувство, что эта смешная Белла — не такая уж смешная. Как русские юродивые», — говорил ранее Эдуард Бояков.

В сентябре должен был пройти еще один показ спектакля «Чудесный грузин», но показ постановки был перенесен на 2 ноября. Однако 30 октября на сайте театра появилось объявление об отмене постановки. К тому времени в коллективе произошли кардинальные перемены.

Новым генеральным директором МХАТ им. Горького стал Владимир Кехман, сообщивший, что спектакль отменили из-за плохих продаж билетов в период карантинных ограничений. Ольга же тут же заявила в своем Инстаграм, что у нее все ходы записаны: выложила скрин с сайта театра, на котором видно, что все билеты на указанную постановку были проданы. И подписала: «Желаю вам всегда таких продаж, какие были на спектакле «Чудесный грузин».

И уход Эдуарда Боякова…

Спустя несколько дней стало известно об уходе Эдуарда Боякова с поста худрука коллектива. О своем увольнении он сообщил на своей странице в Facebook еще 1 ноября. Бояков написал, что ушел по просьбе нового гендиректора театра Владимира Кехмана.

«Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, — не в моих правилах, —отметил Бояков. — Озвученная Кехманом причина — мое отношение к Татьяне Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта».

Позже в Интернете появилось видео, как Кехман снимает портрет Боякова в фойе театра. И судя по всему, оно было снято для Татьяны Дорониной.

«Татьяна Васильевна, смотрите. Оп, и нет его! – Люблю вас очень! Спасибо большое вам за все!», — сказал Владимир Кехман на камеру.

О натянутых отношениях между Эдуардом Бояковым и бывшим худруком Татьяной Дорониной, руководившей МХАТом на протяжении 30 лет, было известно уже давно. Так, еще летом этого года в прессе появилась информация о письме Дорониной главе государства, в котором она просила уволить Боякова с его поста. А режиссер Роман Виктюк незадолго до своего ухода в одном из своих интервью говорил, что Эдуард Бояков выбросил все вещи Татьяны Дорониной из ее гримерки.

А что касается Ольги, то она также заявила, что МХАТ им. Горького не выплатил ей положенный за участие в спектаклях гонорар. И решить этот вопрос она намерена с помощью адвоката. Сам Владимир Кехман же прислал Бузовой смс, в котором написал, чтобы она не обижалась на него из-за отмены спектакля. «Ничего личного, только бизнес», резюмировал Кехман.

Возвращение блудного «Идеального мужа»

В сентябре этого года режиссер Константин Богомолов опубликовал на своей странице в Инстаграме сообщение, что его спектакли «Идеальный муж» и «Карамазовы» зрители увидят в последний раз. Такова была воля худрука коллектива Сергея Женовача.

Казалось бы, снятие постановки — рядовое событие… Если не учитывать один факт: «Идеальный муж» приносил большую кассу МХТ им. Чехова. И его исчезновение из театрального репертуара выглядело нелогично и весьма странно.

Под постом Константина Богомолова появилось сотни возмущенных комментариев поклонников спектакля, которые не хотели мириться с незавидной судьбой «Мужа». Инициативная группа театралов составила петицию в защиту постановки, которая была направлена в различные инстанции, в прессе начали появляться разные статьи.

Сам Сергей Женовач объяснил снятие спектакля тем, что ему нужно выпускать премьеры. А чтобы игрались новые постановки, необходимо снимать старые. К тому же большая часть актеров спектакля «Идеальный муж» являются приглашенными артистами, что обходится театру в дополнительную сумму, объяснил Женовач.

Зрители плакали о «Муже», как о живом человеке. Прощание со спектаклем получилось очень трогательным. Так, во время сцены свидания Мейбла с Машей Сидоровой под сопровождение песни «Аллилуйя любви», зал заполнился сотней огоньков, зажженных от фонариков телефонов. Растроганный Богомолов поблагодарил верных зрителей постановки, а также сказал: «Спасибо» Олегу Табакову за то, что когда-то поверил в спектакль.

Казалось бы, у этой истории очень счастливый финал (для поклонников «Идеального мужа»). 27 октября стало известно, что новым худруком МХТ им. Чехова стал Константин Хабенский, а Сергей Женовач уволился по собственному желанию. Чуть позже Хабенский вернул и «Идеального мужа» в репертуар. Как шутили в соцсетях: «Вернул мужа в семью». Некоторые подписчики даже связали уход Женовача с его решением о снятии коммерческих спектаклей Богомолова.

Показы постановки «Идеальный муж» состоялись 22 и 23 декабря. Также в репертуарную сетку вернулись и «Карамазовы». Поистине новогодняя история!

Впрочем, позже стало известно, что «Идеальный муж»продержится в репертуаре только до конца сезона (да и цены на билеты значительно выросли), а потом уступит место новому спектаклю Константина Богомолова.

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