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«Нанесла удар по Хюррем, влюбив в себя Сулеймана»: как сейчас выглядит Джансу Дере, сыгравшая персиянку Фирузе

В турецком сериале «Великолепный век» актриса предстала в роли фаворитки повелителя. Но задержаться в исторической ленте красавица-турчанка не смогла.

«Нанесла удар по Хюррем, влюбив в себя Сулеймана»: как сейчас выглядит Джансу Дере, сыгравшая персиянку Фирузе
Халит Эргенч и Джансу Дере. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

Армия поклонников Халита Эргенча раскололась, когда в турецком сериале «Великолепный век» появилась Джансу Дере. Она сыграла персиянку Фирузе хатун, ставшую одной из главных соперниц Хюррем султан. Эта героиня попала в гарем с невольничьего рынка.

Девушка завоевала расположение всей султанской семьи и даже самой хасеки султан. По-началу Хюррем даже не догадывалась, что приблизила к себе врага. Ведь Фирузе стала тайной возлюбленной султана Сулеймана. Но когда правда открылась, Хюррем султан тут же приняла все меры, чтобы выслать соперницу из дворца. И ей это удалось.

Падишах узнал, что Фирузе долгое время скрывала от него свой секрет — она вовсе не рабыня из бедной семьи, а представительница могущественной династии, с которой султан Сулейман ведет давнюю вражду. Избавившись от соперницы, Хюррем султан вздохнула с облегчением. А с ней и все поклонники, которые недолюбливали Фирузе хатун. Правда, Джансу Дере успела обзавестись своими почитателями.

Сайт Teleprogramma.pro узнал, как сейчас выглядит Джансу Дере, сыгравшая персиянку Фирузе. Надо отдать должное, ее актерская карьера пошла в гору.

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли и Джансу Дере
Мерьем Узерли в образе Хюррем султан с Джансу Дере. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

«Нанесла удар по Хюррем, влюбив в себя Сулеймана», «А как Хюррем ревновала султана Сулеймана», «Красавица Фирузе! Полная противоположность Хюррем султан, вся такая изящная, скромная!! Просто восточная принцесса», «Не зря султан Сулейман потерял покой», «Любой в такую влюбится», — пишут фолловеры.

На свежих снимках Джансу позирует с модным удлиненным каре. От длинных волос, которыми так гордилась Фирузе хатун в «Великолепном веке» не осталось и следа. Но актриса сохранила свою стройную изящную фигуру. В свои 41 год партнерша Халита Эргенча выглядит весьма и весьма молодо. Ей не дашь и больше 35-ти.

Звезда "Великолепного века" Джансу Дере
Джансу Дере в обычной жизни носит каре, а не длинные волосы, как ее героиня персиянка Фирузе. Фото: Instagram.com/cansudere

Кстати, Джансу Дере снималась в еще одном популярном сериале, который покорил российских зрителей. В многосерийной картине «Мама» актриса играла вместе с Вахиде Гердюм. А она запомнилась поклонникам по роли возрастной Хюррем султан. Вот такие перипетии.

Звезда "Великолепного века" Джансу Дере
Джансу Дере отдает предпочтение естественности. Фото: Instagram.com/cansudere

В обычной жизни Джансу совсем не пользуется косметикой, актриса отдает предпочтение естественности. Надо отметить, что у Дере совсем нет морщинок.

Актриса близко дружит с другими звездами «Великолепного века». К примеру, Джансу легко нашла общий язык с Сельмой Эргеч и Нур Феттахоглу.

Звезда "Великолепного века" Джансу Дере
Актриса любит путешествовать. Фото: Instagram.com/cansudere

В одном из своих интервью Халит Эргенч признался, что его жена Бергюзар Корель чуть ли не со слезами смотрела на то, как он страстно целовал Мерьем Узерли. Интересно, ревновала ли актриса его к Джансу Дере или все-таки она примирилась со своими переживаниями.

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Бурак ОзчивитДжансу ДереМерьем УзерлиНовости googleНур ФеттахоглуПелин КараханСельма Эргечсериал «Великолепный век»