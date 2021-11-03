От овощебазы до большой сцены: как складывался тернистый путь к славе и любви Марины Федункив

В этом году актриса отметила свое 50-летие и впервые вышла замуж.

Переломным в жизни актрисы Марины Федункив стал 2010 год. Именно тогда она получила роль в сериале «Реальные пацаны», которая и привела к славе. А путь к ней был довольно непрост. Отчисление из пермского института культуры, работа на овощебазе, КВН и даже побои второго гражданского мужа. А в этом году Федункив отметила свое 50-летие и впервые надела фату и белое платье невесты.

Марина Федункив: детство, институт, овощебаза

Марина Федункив родилась 27 августа 1971 года в Перми. Детство шустрой и неугомонной девочки прошло в Украине у бабушки и дедушки. Свежий воздух, овощи и фрукты – родители будущей звезды решили, что так будет лучше.

Даже в столь юные годы Марина не сидела без дела. Однажды написала юмористический сценарий о самогонщиках и сама поставила его в местном клубе. Так заработала первые деньги.

Хотя отец в ней звезду не видел. Гаврил Федункив работал в оперном театре и музыкальном училище. По образованию он валторнист и кому, как не человеку с музыкальными данными, знать, что такое сцена. Но Марина не послушала родителя.

После окончания средней школы города Бурштын Ивано-Франковской области, вернулась в родную Пермь и поступила в институт культуры на режиссерский факультет. И все бы ничего, но прирожденное чувство справедливости сыграло злую шутку.

Будучи студенткой второго курса, ей пришлось покинуть стены института. Так обернулась стычка с одним из преподавателей. «За профнепригодность» — именно эти обидные слова услышала будущая звезда.

«Нахамила педагогу-режиссеру – вступилась за своего парня. Встречалась с однокурсником. Он был хрупким, трогательным. Его пытались заставить нести лестницу, и я послала преподавателя. В итоге была отчислена за профнепригодность. Учеба вообще давалась нелегко. Некоторые говорили, что у меня диплом появится вместе с пенсионной книжкой, но этого не случилось», — вспоминала в одном из интервью Федункив.

Это не сломало Марину. Спустя два года она вернулась в институт. Обучалась у Виктора Ильева, который позже назвал ее своей лучшей ученицей. Чем не стимул брать новые вершины и покорять их? Так Федункив и сделала.

Но успех к ней придет немного позже. А в лихие 90-е, на которые пришлись студенческие годы Марины, нужно было еще помогать семье. К выбору работы актриса подошла на тот момент более чем прагматично. Устроилась на овощебазу. Эта сфера была близка Федункив – ее мама на тот момент работала технологом пищевого производства.

Марина Федункив: КВН, «Реальные пацаны», телевидение

В 1998 году Марина Федункив получила долгожданный диплом Пермского государственного института искусства и культуры. Однако на последних курсах всерьез увлеклась КВН. Играла в команде «Добрянка», которая добилась невероятного успеха в 2002-м. Выиграв Первую лигу, коллектив получил путевку в Высшую. Марина не только блистала на сцене, но и писала сценарии.

Однако только этим заработать на жизнь было сложно, поэтому в трудовой книжке Федункив есть некоторые весьма интересные записи. Так, она успела поработать проводником на железной дороге, воспитателем в детском саду, причем, ночным, продавцом на рынке, а также прачкой в Театре юного зрителя.

Кроме того успела побыть заведующей клубом при Пермской фармацевтической академии. Но именно КВН стал для Марины Федункив настоящей путевкой на телевидение.

В 2008-м Марине исполнилось 37 лет. В этом возрасте она решила попробовать покорить Москву. И у нее получилось. Ярко, красиво и, как она любит, с юмором.

Среди первых проектов актрисы были юмористические скетч-шоу «Даешь молодежь!», «Все по-нашему» и «Валера TV» на телеканале СТС. К слову, успеху в кадре способствовало не только отличное чувство юмора Марины, но и колоритная внешность. При росте 169 см вес актрисы на тот момент составлял 75 кг.

Спустя несколько лет, в 2016-м, Федункив поразит зрителей и фанатов, когда попрощается с лишними 15 кг и предстанет в новом образе.

А настоящий успех к ней пришел в 2010-м. Роль мамы Коляна, которого играет Николай Наумов, в сериале «Реальные пацаны» принесла Марине оглушительный успех.

«С детства грезила профессией артистки, и у меня получилось. Правда, до сих пор, когда нахожусь на одной сцене или съемках с актерами, на фильмах которых выросла, пытаюсь ущипнуть себя и убедиться, что это не сон», — отмечала как-то актриса.

Своеобразная речь из народа, поведение, макияж и даже наряды ее героини не оставили равнодушными миллионы зрителей. Позже Федункив призналась, что некоторые моменты, в том числе дерзкие словечки «срисовала» со своей свекрови. А на съемочной площадке она не появлялась без какой-либо ее вещи. Так, для яркости в кадре.

«Она, как и моя героиня, долгое время работала в ресторане, может и словечко крепкое ввернуть. Но она не ругается, она разговаривает так просто. А я люблю таких людей – они искренние, настоящие», — говорила Марина Федункив.

После такого оглушительного триумфа карьера актрисы пошла в гору.

Уже в 2011-м Марина стала участницей Comedy Woman, а с 2013-го работала в проекте на постоянной основе. Ее коллегами по шоу были Екатерина Скулкина, Надежда Сысоева, Екатерина Варнава, Александр Гудков. Тогда-то и появились любимые миллионами сценки «Тетя Марина отжигает», а Федункив стала настоящей звездой шоу, которое било все рейтинги на ТВ.

«На самом деле я выступаю не только как юмористка, но также играю в спектаклях, снимаюсь в кино, а кто-то знает меня и как блогера. Конечно, ставлю определенные цели и добиваюсь их. Без вызова человек топчется на месте и начинает стареть. А это в мои планы не входит», — отмечала ранее Федункив.

Марина Федункив: соцсети, музыка, пародии

Инстаграм Федункив завела только в 2015-м. Под первой публикацией в соцсети призналась, что еще не разобралась со всеми тонкостями работы. Хотя и тут актриса освоилась очень быстро. Сегодня количество подписчиков перевалило за три миллиона.

Позже актриса решила начать развивать и собственный YouTube-канал, который назвала «Марина Федункив SHOW». Там появляются новые ролики и клипы, которые с нетерпением ждут 151 тысяча пользователей Сети.

Кстати, музыкой Федункив занялась не так давно. В 2017-м она выпустила первую песню и клип в дуэте с Анной Плетневой – «Подруга». Предшествовал ему мини-сериал актрисы и артистки с одноименным названием. По его сюжету Марину уволили из Comedy Woman, а Анну — из группы «Винтаж».

Однажды Федункив решила снимать пародии. И тут ее ждал успех. Прототипом главной героини Музовой стала девушка, которая в представлении не нуждается – Ольга Бузова. Инста-сериал «Музова, или Уроки селебрити» имел оглушительный успех.

Все в том же 2017-м на ТНТ появилось новое шоу — Love Is, в котором играли экс-участницы Comedy Woman. А позже она поучаствовала в юмористическом номере, который получил название «Кто хочет стать миллионером?», где ее партнерами были Гарик Харламов и Антон Иванов.

В 2019-м Марина стала телеведущей. На канале «Россия 1» стартовал проект «Пригласите на свадьбу!».

Марина Федункив: доход

Учитывая популярность Федункив, многомиллионный инстаграм и быстроразвивающийся YouTube-канал, не сложно предположить, что актриса хорошо зарабатывает.

Известно, что, например, один съемочный день Comedy Woman приносил ей 170 тысяч рублей. До пандемии корпоратив Марины оценивался в 600 тысяч, а в праздники цена вырастала в два раза.

Марина Федункив: личная жизнь и два гражданских брака

В этом году Марина Федункив отметила свое 50-летие, а заодно и вышла замуж. Причем, все в один день. На роскошной свадьбе звезды с итальянцем Стефано Маджи были многие представители шоу-бизнеса, а Марина блистала в роскошном белоснежном платье и фате. Путь к счастью в личной жизни актрисы, как и в профессиональной, тоже был тернист. Два гражданских мужа, алкоголь, побои…

С первым мужем Сергеем Щелчковым она познакомилась еще в Перми. Вместе пара прожила 12 лет. А разрушила все банальная зависть. Ранее Марина признавалась, что Сергей не мог ей простить успеха в КВН.

Однажды Федункив ловила такси, чтобы успеть на свой день рождения, а в остановившемся автомобиле встретила мужа. Союз с предпринимателем Михаилом продлился 13 лет. Но штампа в паспорте актрисы так и не было.

«Было такое, что я выпивала, но для меня это не было спасением. Наоборот, еще хуже становилось. Давала волю эмоциям, а эмоции были не самые радужные, и я еще больше рыдала. Я понимала, что так себя закопаю. То есть этот метод был не для меня», — призналась Марина в программе «Однажды…» на НТВ.

Марина Федункив: замуж за итальянца в 50

Настоящее счастье Марина Федункив познала, когда встретила итальянца Стефано Маджи. Он младше звезды, но влюбленных этот момент совсем не смущает.

«Да, у нас со Стефано разница в возрасте, но мы же взрослые люди и этот выбор делали осознанно, вступали в отношения и в брак по собственному решению. Так что разница в возрасте меня не смущает, потому что я счастлива. Меня больше смущает ситуация, когда я жила с ровесником, и он меня лупил до такой степени, что в 35 лет хотелось наложить на себя руки. Вот эта история почему-то ни у кого вопросов не вызывает…», — рассказывала Федункив в интервью Teleprogramma.pro.

Стефано Маджи — 37 лет. Он является вице-президентов одной из крупнейших итальянских компаний. Об отношениях с ним Марина объявила буквально накануне свадьбы. А познакомилась пара на одной из вечеринок. Стефано плохо говорил по-русски, в тот вечер будущим супругам пообщаться практически не удалось.

А спустя три недели судьба свела их вновь. Марина и Стефано оказались в одном самолете. Федункив летела на гастроли, а Маджи — решать рабочие вопросы. Весь полет они проговорили на самые разные темы, а после обменялись номерами телефонов. Спустя время влюбленные поняли, что уже не представляют свои жизни друг без друга.

Узаконили отношения они за некоторое время до свадьбы, которая состоялась 27 августа. Поздравить Марину и Стефано с этим днем приехали многие звезды шоу-бизнеса — Александр Ревва, Николай Басков, Анна Плетнева. Были и близкие друзья со стороны жениха, а также его мама.

Детей у Марины Федункив нет, но с новым мужем они планируют стать родителями.

Марина Федункив: последние новости

2021-й год стал для Марины Федункив особенным. Кроме юбилея, свадьбы, актриса также предстала в новой роли. Она снялась в фильме Александра Реввы «Прабабушка легкого поведения. Начало», выпустила новые песни и клипы «Не Моника Беллуччи» и «Свадебная».

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