«Бендер попал под лошадь»: сын Никаса Сафронова высказался о разбитой двери мансарды отца

Лука Затравкин опроверг новости о порче имущества художника и причастности к ней соседа.

В прессе появилась информация, что некто разбил дверь мансарды пентхауса художника Никаса Сафронова. Инцидент произошел 30 октября в доме № 17 в Брюсовом переулке примерно в семь вечера.

По данным Пятого канала, заявление о порче имущества в правоохранительные органы написала представительница живописца.

По слухам, подозрение пало на соседа художника. И якобы Никас Сафронов намерен наказать хулигана. Как пишут СМИ, мужчина мог пойти на это якобы потому что на мансарде располагается мастерская живописца, где он устраивает шумные вечеринки с толпами гостей. И, мол, сосед решил отомстить мастеру кисти за нарушение тишины.

За комментариями Teleprogramma.pro обратилась к сыну художника Луке Затравкину.

«Я в курсе этих слухов. Но у него все двери целы, я проверял. Какой-то инцидент с дверью случился в подъезде дома, но какое он имеет к нам отношение? Почему бы не позвонить Илзе Лиепа? В доме-то много жильцов. Эта новость из разряда «Бендер попал под лошадь», — сказал Лука.

«А был ли у Никаса Степановича конфликт с неким соседом, который, как пишут СМИ, мог пойти на такое хулиганство?»

«Да он в жизни ни с кем не конфликтовал. Можно также спросить: «Как Никас Степанович связан с туманом в Москве?» (Смеется.) Или что он может сказать о столкновении двух машин на Варшавском шоссе? Мы прокомментируем все».

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