Моргенштерн, Федункив и другие: кто связал себя узами брака в ушедшем году

2021 год соединил много любящих сердец. Так, актриса Марина Федункив обрела личное счастье с итальянским бизнесменом Стефано Маджи, Ирина Горбачева почувствовала себя красивой и желанной благодаря музыканту Антону Савлепову. И даже эпатажный Моргенштерн, наконец, остепенился и стал примерным семьянином. Давайте вспомним о самых ярких свадьбах и любовных историях уходящего года.

Константин Ивлев и Валерия Куденкова

14 февраля этого года, в день всех влюбленных, узами брака связали себя самый известный повар страны, ведущий «Адской кухни» Константин Ивлев и его невеста – Лера Куденкова. Разница в возрасте между парой составляет 19 лет.

Константин и Валерия познакомились на рынке, когда девушка стояла около прилавка и уплетала черешню. А телеведущий наблюдал за ней, как завороженный. «Смотри, шеф на тебя смотрит», — сказала девушке подруга. А Валерия меж тем поймала на себе восхищенный взгляд знаменитого телекулинара. Впоследствии они стали встречаться.

Ради 28-летней Валерии Константин Ивлев оставил жену Марию, с которой прожил больше 20 лет. Свой поступок ведущий «Адской кухни» объяснил тем, что в последнее время они с супругой отдалились друг от друга и практически перестали общаться. Меж тем как с Валерией Ивлев всегда находил темы для разговора.

На вопрос, не привлекла ли его прежде всего молодость девушки, Ивлев ответил так: «Если у вас большая разница в возрасте, то вы сошлись, потому что у вас секс и молодое тело? Что за бредятина! Ей 28. Если бы было 18, вообще вопросов нет».

Также Константин отметил, что никогда не любил малолеток. И даже в молодости ему нравились женщины постарше. Не лукавит ли?

Церемония бракосочетания состоялась в Грибоедовском ЗАГСе. А спустя 20 дней пара решила закатить грандиозную пирушку на родине невесты в станице Тамань. Свадьба проходила по казачьим традициям. На свое бракосочетание новоиспеченные супруги приехали в настоящей карете.

Торжество украсили выступления артистов фолк-коллектива, африканских казаков, исполнявших народные песни на русском языке, а также солиста группы «Руки вверх» Сергея Жукова, спевшего свои самые знаменитые хиты. Гостей угощали национальными блюдами.

Праздник продолжался и на следующий день. Гости принимали участие в мастер-классе по приготовлению «Таманских вареников» и пробовали авторскую уху от самого Константина Ивлева. И конечно, пели, плясали и веселились под музыкальное сопровождение диджея Грува.

Ирина Горбачева и Антон Савлепов

«То, какая я становлюсь рядом с ним, какая у меня в этот момент улыбка — на мне такой улыбки нет ни с кем!» — так говорила о своем возлюбленном (а теперь и муже) известная актриса Ирина Горбачева.

Речь идет об экс-солисте группы Quest Pistols и солисте киевского коллектива «Агонь» Антоне Савлепове.

Познакомились влюбленные два года назад. Тогда Ирина, которая только недавно развелась, снялась в клипе группы «Агонь» и даже спела с музыкантами. А вот Антон еще был женат, но впоследствии развелся. Видимо, решающую роль в его выборе все-таки сыграли отношения с Ириной Горбачевой.

Кстати, в интервью Ирине Шихман Савлепов рассказал, как сделал предложение любимой женщине.

«Я очень глупо сделал. Позвонил по телефону и сказал: «Ну, когда вернешься в Киев, можем пожениться». Она ответила: «Ты что, предложение делаешь?» Я: «Я что, предложение сейчас делаю»

А потом подумал, действительно, я не учел другого человека. Для меня так проще, но для другого – особенно если это тонко чувствующая девушка – нужна такая память об этом моменте, должно быть событие».

Чуть позже Антон сделал предложение в сопровождении скрипача, встав на одно колено и подарив Ирине кольцо. Свадьба прошла в марте, на даче, в кругу друзей.

В интервью Ирине Шихман Ирина Горбачева даже призналась в том, что после развода ее подозревали в… нетрадиционной сексуальной ориентации. Мол, на такие крамольные мысли наводит ее некоторая маскулинность.

«С Антоном я поняла, что невероятно красивая», — признается Ирина Горбачева.

Анастасия Макеева и Роман Мальков

Наверное, самой громкой свадьбой года можно назвать бракосочетание актрисы Анастасии Макеевой и ее новоиспеченного жениха – прораба Романа Малькова. Историю их любви обсуждала вся страна, поскольку ради Анастасии Роман бросил свою жену Светлану Малькову и четверых детей, оставшихся в Словении.

Мальков познакомился с актрисой, когда помогал ей с ремонтом дома. Между ними завязался бурный роман. О том, что встретил другую, Роман сообщил своей жене по смс. Настоящим ударом для Светланы стало то, что ее старший сын Андрея перешел на сторону отца, переехал в Москву и подружился с его новой пассией. Малькова считает, что Андрей позарился на деньги Макеевой и возможность жить красивой жизнью. Впрочем, слухи и сплетни лишь подогревали желание влюбленных кричать о своем чувстве на весь мир.

И 29 мая состоялось долгожданное событие – Анастасия официально вышла замуж за своего жениха. Церемония бракосочетания проходила на берегу Черного моря, в Крыму. Актриса облачилась в длинное платье с прозрачными вставками, расшитое бусинами и бисером. Голову же она украсила фатой и диадемой. Уже вечером Макеева облачилась в более легкий вариант – в длинное платье без бретелей и туфли без каблуков.

Кстати, на свадьбе произошел курьезный случай. Во времена обмена кольцами кольцо никак не налезало на палец Романа. И только когда Макеева облизала палец новоиспеченного супруга, это наконец случилось.

30 мая сразу после церемонии бракосочетания Анастасия обвенчалась со своим мужем в церкви Феодосии.

Кроме того, нельзя не рассказать об эффектной фотосессии в тематических костюмах, в которой молодожены покатались на лошадях в историческом центре Санкт-Петербурга. А накануне свадебной церемонии в Крыму молодожены опубликовали кадры фотосессии, где они находятся под водой.

Уже после свадьбы пары периодически в прессу попадали новости о новых разборках между Анастасией Макеевой и Светланой Мальковой. То они подрались на шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», то затеяли перепалку в соцсетях, то нелицеприятно высказались друг о друге в прессе. Будем надеяться, что в следующем году две яркие женщины придут к примирению.

Федук и Саша Новикова

Рэпер Feduk (настоящее имя – Федор Инсаров) и дочь известного ресторатора Аркадия Новикова Александра познакомились в магазине одежды. Музыкант выбирал подарок для брата и обратил внимание на девушку, говорившую на английском языке.

Саша Новикова сразу же узнала рэпера, а вот Feduk и понятия не имел, кто перед ним. Впоследствии Федору удалось заполучить телефон красотки, и он стал следить за ней в соцсетях. Вскоре между молодыми людьми и завязался роман, а через три года они решили пожениться.

Сначала Аркадий Новиков был против отношений дочери с Федуком, поскольку считал его музыкальное ремесло чем-то несерьезным. К тому же отца невесты пугали постоянные гастроли артиста и внимание поклонниц. Но познакомившись с Федором ближе, Аркадий пересмотрел свои взгляды.

На торжестве, прошедшем в Барвихе, присутствовали самые близкие пары. Невеста надела платье бренда Bottega и пиджак в тон.

Как писали СМИ, медовый месяц молодожены провели в итальянском поместье Новиковых на озере Комо.

Влюбленные положительно влияют друг на друга. Так, благодаря жене Федук стал придерживаться здорового образа жизни и следить за своим питанием, а Саша приняла участие в записи трека рэпера, исполнив отрывок на английском языке. Недавно стало известно, что молодые супруги ждут ребенка.

Марина Федункив и Стефано Маджи

Много шума наделала свадьба известной актрисы Марины Федункив и ее избранника – 37-летнего итальянского предпринимателя Стефано Маджи. До встречи со Стефано Марина была два раза замужем. Первый брак распался из-за творческой ревности мужа актрисы, второй – из-за того, что избранник поднимал на нее руку. Поэтому встреча со Стефано стало для нее подарком судьбы.

Марина и ее возлюбленный познакомились на мероприятии общего друга. Но тогда их сближения еще не произошло. Второй раз будущие супруги встретились в самолете, когда Марина Федункив летела на гастроли на Урал, а Стефано – по своим делам. Актриса начала расспрашивать его об Италии, к которой давно питает нежные чувства. Так общение и завертелось, а потом переросло в роман.

Марина Федункив отметила, что после этих романтических встреч буквально расцвела, помолодела, стала лучше выглядеть. Поскольку актриса не афишировала свои отношения, знакомые терялись в догадках, что же происходит с Мариной. Ее глаза блестят… Счастливым себя чувствовал и Стефано. Теперь же они узаконили свой брак!

Свадьба Марины Федункив и ее жениха состоялась в московском отеле Hyatt Regency. Поздравить новобрачных пришло множество звездных гостей, среди которых Николай Басков, Николай Цискаридзе, Александр Ревва, Сергей Лазарев, Елена Малышева и многие другие. Кстати, в этот же день Марина отметила и свое 50-летие.

Зал был заполнен цветами и подарками, один из которых – это роскошный портрет новобрачных. Повсюду слышались поздравления и крики «Горько». Вместе с мужем Марина Федункив спела популярную итальянскую песню «Феличита». Кстати, эту же композицию актриса вместе со своим супругом исполнила на шоу канала «Россия» «Дуэты». А это значит, что Стефано обладает и вокальными талантами. Так что его жене очень повезло!

Дилара и Моргенштерн

30 августа свадьбу сыграла одна из самых эпатажных пар шоу-бизнеса Дилара Зинатуллина и Моргенштерн (настоящее имя – Алишер Валеев).

Молодые люди познакомились в 2017 году на вечеринке общих друзей. Скромная отличница Дилара была шокирована поведением парня, который пил водку из графина. Но, как известно, противоположности притягиваются. Молодые люди начали общаться, а потом между ними вспыхнул роман.

Правда, потом они расставались на некоторое время, потому что набиравший в то время популярность Моргенштерн подумал, что одной девушки ему недостаточно. Однако, насытившись женским разнообразием, Алишер вернулся к своей возлюбленной, пообещав хранить ей верность.

Свадьба прошла в стиле 90-х: с традиционными конкурсами, цыганами, белой лошадью и Ксенией Собчак в роли ведущей. Расписались влюбленные в Кутузовском ЗАГСе.

Началось все с традиционного выкупа невесты. Прежде чем стать мужем Дилары, Алишер должен был пройти ряд конкурсов. Во время одного из них Ксения заявила, обращаясь к молодожену: «Самое дорогое, что у тебя есть,- это не пенис, а часы с брюликами». Впрочем, впоследствии выяснилось, что никаких часов у Моргенштерна не было.

После этого молодожены переместились на арендованный теплоход, пришвартованный на набережной Тараса Шевченко. Новоиспеченных супругов встречали караваем и песнями по теме: «Ах! Эта свадьба пела и плясала», «Свадебные цветы» и другими композициями. Под одобрительные крики гостей молодожены запустили в небо голубей.

Кстати, среди гостей можно было увидеть Настю Ивлееву в трауре. Видимо, эпатажная блогерша, скрывающая свое лицо под черное вуалью, подобно героине чеховской «Чайки» Маше носит траур по своей жизни. (В тот период Ивлеева как раз рассталась со своим мужем – рэпером Илджеем). Впрочем, знает ли госпожа Анастасия Ивлеева бессмертное произведение Антона Павловича – это большой вопрос, учитывая, что в интервью Ксении Собчак она не смогла назвать автора романа «Отцы и дети» и не вспомнила фамилию Петра Первого (Правильный ответ – Романов).

Еще одним неожиданным гостем свадьбы стал Александр Ревва, чей конфликт с Моргенштерном в июне этого года обсуждала вся общественность. Дело в том, что Артур Пирожков (творческий псевдоним Реввы) получил премию канала Муз ТВ как лучший певец. Алишер возмутился таким решением руководства телеканала и закричал: «На его месте должен был быть я», после чего пафосно покинул мероприятие, прихватив Дилару с собой. А спустя два месяца Ревва произнес трогательную речь в честь молодоженов, пожелав им не растерять страсти в отношениях.

Свадьба завершилась переодеванием молодоженов. Дилара надела смокинг, а Моргенштерн – свадебное платье, после чего прямо в нем прыгнул в свадебный торт.

Впрочем, еще рано ставить точку. В финале мероприятия на теплоход нагрянули сотрудники речной полиции, которые проверяли гостей на наличие наркотиков. Было ли это вторжение случайным, либо же это часть перформанса Моргенштерна – вряд ли мы узнаем правду.

А Теleprogramma.pro поздравляет молодоженов и желает им семейного счастья, впрочем, как и всем нашим читателям!

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