Сколько стоят онлайн-курсы и тренинги от знаменитостей

Посыл один: слушайте меня и будете такими же красивыми, счастливыми и богатыми. Марафоны, тренинги, курсы идут в режиме онлайн — уроки ведут сами звезды или нанятые ими эксперты.

Доходы от этого бизнеса звезды не раскрывают, но каждый курс могут купить десятки тысяч человек, поэтому и заработать можно десятки миллионов рублей за курс. Около 20% уходит на оплату услуг экспертов, остальное — чистый заработок звезд. Чему же и за сколько обучают знаменитости своих поклонников?

Исполнить мечты и разбогатеть — 5,5 — 19 тыс. руб.

Самый обсуждаемый курс года в конце октября запустила жена рэпера Джигана, бизнесвумен и многодетная мать Оксана Самойлова. Он называется «Стратегия желаний». Самойлова обещает научить хорошо зарабатывать, увеличить число подписчиков в соцсетях, бросить нелюбимую работу и найти дело по душе. В курсе 8 блоков, среди них — «нейромаркетинг, или как научить продавать абсолютно все», «финансовая грамотность», «фабрика исполнения желаний».

Самойлова организовала консультации с крутыми экспертами — мамой Илона Маска и сестрой Марка Цукерберга Региной. Здесь еще и призы разыгрывают — машину, айфон… Чем больше общения с экспертами и звездами — тем дороже курс. Есть варианты на разный вкус и кошелек. Хорошо пошли блоки по 7 тысяч и 19 тысяч рублей. Был вариант и за 120 тысяч, но ажиотажа не случилось.

Регина Тодоренко продавала свои уроки на курсе «Люби. Делай. Мечтай» по 5,5 тысячи и по 10,5 тысячи рублей. Дороже вышло тем, кто решил еще послушать и советы по инвестициям от ее мужа, певца и предпринимателя Влада Топалова. Люди, прошедшие курс, делились полученными от Регины «уникальными» знаниями: например, чтобы мечта исполнилась, человеку нужно измениться и мыслить надо позитивно.

Кто бы мог подумать?! Регина объясняла ученикам, что все люди одинаковые, и если получилось у одного стать успешным, то и у другого получится. Люди, купившие подобные курсы и не получившие по-настоящему дельных советов, оправдываются так: «Лучше вместо двух ужинов с винишком в кафе купить жизнеутверждающее общение со звездой».

Стать красивой — от 990 руб. до 4 тыс. руб.

У гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой несколько курсов: большинство из них помогает получить фигуру своей мечты с помощью советов по питанию, тренировок и консультаций психолога. Учит сама Ляйсан и другие эксперты. Также у нее есть курсы «Сесть на шпагат за 60 дней» и Superwoman, где звезда с сексологами и психологами объясняет, как общаться с мужчинами. Цена начинается от 2,5 тысячи рублей. Муж спортсменки, комик Павел Воля, обучает другому — как развить чувство юмора, импровизировать, общаться. Занятия с Волей стоят 4 тысячи рублей.

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня учит массажу, гимнастике для красоты и молодости лица. А также макияжу. Боня говорит: «Сейчас моя главная задача — помочь каждой из вас сохранить красоту своего лица без уколов, операций и ботокса». Цена — от 990 рублей до 3,9 тысячи.

Стать счастливой — 4,9 — 14,9 тыс. руб.

Анна Семенович недавно презентовала свой марафон для женщин «Привычка счастья за 21 день». «За эти три недели вместе со слушателями мы пройдем много полезных женских практик, — рассказала нам Анна. — Вести курс вместе со мной будет потрясающий профессиональный психолог, также в команде наших экспертов учитель по кундалини-йоге, косметолог и кандидат медицинских наук по эндокринологии.

Эксперты будут работать с мышлением наших слушательниц по разным направлениям. Одна из них — самооценка. Многие женщины в нашей стране, к сожалению, себя не ценят». Курс стартует в ноябре, и стоить он будет 4,9 тысячи рублей. Есть VIP-вариант за 14,9 тысячи — помимо основной программы в него включены дополнительные прямые эфиры с Семенович и даже ужин со звездой.

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