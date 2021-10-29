Макияж, элегантная прическа и мини? Как сейчас выглядит 15-летняя красавица-дочь Анджелины Джоли

Шайло Джоли-Питт неожиданно для многих поклонников появилась на красной дорожке в платье. Раньше девочка предпочитала мальчиковый стиль в одежде.

Многие поклонники привыкли видеть дочку Анджелины Джоли и Брэда Питта — Шайло с короткой стрижкой и, что самое главное, в мальчиковых вещах. На публике наследница одной из самых привлекательных актрис Голливуда вела себя «по-пацански». В ее образах не было ни капли женственности. Правда, до недавнего времени. Сейчас 15-летняя Шайло удивляет фанатов элегантными и утонченными аутфитами. С подростковым возрастом дочка Анджелины вдруг полностью сменила имидж и стала выглядеть, как самая обычная девчонка.

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Дочка голливудской актрисы Анджелины Джоли теперь знает, как макияж может изменить внешность. Актриса разрешила 15-летней Шайло подкрасить реснички тушью, сделать макияж в стиле смоки-айс с песочными тенями, воспользоваться нюдовой помадой для губ и румянами. Девочка почти догнала свою звездную маму по росту. А многие поклонники не перестают спорить: на кого больше, на маму или на отца, похожа Шайло.

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Если Захара всегда носила платья, то для Шайло эти наряды в новинку. Мини-платье в стиле бэби-долл дочка Анджелины дополнила «хулиганскими» яркими кедами в крапинку.

А вот Шайло позирует в интересном платье с фантазийным принтом на бретельках и с корсетом в виде бюстье. Судя по всему, дочка Питта успела отрастить волосы. Длинные локоны она собрала в замысловатый пучок. А раньше девочке нравились исключительно короткие стрижки.

Когда-то дочка Анджелины Джоли выглядела именно так — с брекетами и короткой стрижкой. На этом фото Шайло скорее можно принять за одного из ее братьев. Сейчас же девочка полностью сменила имидж, отдав предпочтение более женственным образам.

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