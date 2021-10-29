«У Бали-бея появился соперник?»: кто такой Бурак Челик из «Основания Осман»

Турецкий актер влюбил в себя поклонниц не только в Турции, но и в России после выхода на экран нового исторического сериала про династию Османов.

Бурак Челик в свои 29 лет получил одну из ярких второстепенных ролей в турецком сериале «Основание Осман». Он играет преданного воина Османа Гази (предводителя стойбища Кайи. — Прим. ред.) — Гектука. История этого персонажа очень необычная и интересная. Сценаристы и продюсеры ленты постарались на славу, добавив проекту драмы и щепотку интриги.

Сначала Гектук предстает перед Османом как его враг, сражаясь на стороне монголов под именем Конгар. Однако молодого человека по родимому пятну узнает один из защитников стойбища Кайи, вычислив, что Конгар приходится ему младшим братом, пропавшим в раннем детстве.

В итоге оказалось, что бесстрашный воин совсем не монгол, и зовут его вовсе не Конгар, а Гектук. Со временем парень вспоминает свое прошлое — родного брата, погибших отца и мать. Узнает, что много лет назад монгольский отряд после нападения на стойбище Кайи, забрал его в свой стан и воспитал как война.

Гектук тут же примыкает к отряду Османа Гази, заново обретя свою потерянную когда-то семью.

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Разумеется, сериал «Основание Осман», получивший уже третий сезон, не остался без внимания у поклонников исторических проектов. Тем более, что актерский состав ленты впечатляет: главную роль отдали Бураку Озчивиту (ранее играл Малкочоглу Бали-бея). Многие уже шутят, что у мужа Фахрийе Эвджен появился новый соперник там, где речь заходит о фанатской любви.

В Instagram Бурака Челика более 1,2 миллионов подписчиков. У Озчивита, правда, значительно больше — около 19 миллионов.

Все-таки Челик еще не так популярен, но у него явно все впереди. У тезки Озчивита для успешной актерской карьеры есть все, что нужно: миловидная внешность, светло-голубые глаза — они стали визитной карточкой молодого человека, статная фигура, харизма и главное — обаяние.

Бурак, кстати, родился в Стамбуле. И уже с детства мечтал сниматься в кино. Имея рост 190 сантиметров, юноша решил сначала попробовать себя в модельном бизнесе. И не ошибся! Бурак не раз появлялся в глянцевых журналах. Дальше больше — он стал сниматься в сериалах.

«У Бали-бея появился достойный соперник??», «Какой статный красавец!», «Озчивит скоро такими темпами останется не у дел! Новое поколение подрастает!! И все такие красавцы», «Ему бы сына Хюррем султан играть», «Эти его светло-голубые глаза пронзают самое сердце», «Он на турка совсем не похож!! Прям как сын Хюррем султан», «Идеальный», «Классный такой! Любим нашего Гектука», — пишут фолловеры.

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