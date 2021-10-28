«Мы не знаем, будем ли мы живы»: Пригожин, Савельева и Буланова рассказали о новогодних выступлениях

Артисты признались Teleprogramma.pro, что боятся что-то планировать и не тратят деньги, которые взяли в качестве задатка.

Второй осенний месяц почти промелькнул, дело движется к Новому году, и, по традиции, — это самое горячее время у артистов. Многие летом уже спланировали предновогодние выступления, однако ситуация изменилась и настроения не самые оптимистичные.

Teleprogramma.pro узнала у Саши Савельевой, Иосифа Пригожина, Эвелины Бледанс, Татьяны Булановой и Андрей Григорьева-Апполонова — запланированы ли у них выступления на новогодних корпоративах в конце 2021 года.

Саша Савельева, певица

Артистка призналась, что сейчас нет никакой определенности. Переговоры ведутся, но все решит пандемия и ограничения.

«Пока не могу ничего сказать про корпоративы. Ничего не понятно. Я не знаю, что будет в ближайшие 2 недели, не то, что в декабре. Сейчас с пандемией все по-другому. Все сидят молча и даже если что-то запланировали — не говорят, чтобы не сорвалось», — поделилась певица.

Татьяна Буланова, певица

Буланова получила несколько приглашений и планирует выступления в конце года, но тоже не знает, в каком формате они пройдут.

«Планируются, но я не знаю, как будет все выглядеть. В традиционном варианте или как-то иначе. Не понятно ничего из-за коронавируса. Если ограничений не введут, то будем выступать. Спрос в этом году есть, он такой же как всегда, но все зависит от запретов», — отметила певица.

Андрей Григорьев-Апполонов, певец

Участник группы «Иванушки International» не исключает, что в новогоднюю ночь им предстоит выступать в ОАЭ. Но пока все под вопросом. Виной всему, конечно же, пандемия.

«Спрос до Нового года всегда есть, всех приглашают, ведутся переговоры. Но в наше время ситуация у многих под вопросом. А вдруг локдаун? Мы обычно с ребятами выбираем сами, где будем выступать в Новый год. Главное, чтобы всем нравилось. Был случай, что выступали в Норильске, а в том году были в Дубае. Возможном, в этом отправимся туда же», — поделился исполнитель.

Иосиф Пригожин, продюсер

Этот вопрос продюсер певицы Валерии встретил в штыки.

«Звучит как насмешка! А у вас завтра будет работа?» — погорячился Пригожин.

Но потом все же справился с эмоциями и объяснил, что в условиях коронавируса сложно планировать. Предложения есть и даже часть гонорара уже оплачена, но до момента выступления деньги трогать нельзя.

«У нас должны были быть корпоративы в начале ноября. Но их не будет, локдаун. Люди умирают. Мне кажется, что сейчас не стоит думать про корпоративы. В прошлом году был случай: мы подписали договор, по нему деньги не возвращаются. Но праздник отменили, мы деньги все равно вернули. Не хочется обижать людей. Порой мероприятие день в день отменяется. Мы в условиях пандемии не знаем — будем ли мы живы, не то, что будут ли корпоративы. И сейчас заказы есть, деньги мы взяли, но не трогаем их. Мало ли! До того, как отработаем, не читаем их своими. Как отработаем мероприятие – деньги наши. Остается только надеяться, что никаких локдаунов не будет», — заключил продюсер.

Эвелина Бледанс, актриса

Эвелина Бледанс призналась, что «довольствуется тем, что имеет».

«Видите, все немного в расстроенных чувствах. Что там до Нового года, тут не понятно, как будем жить до середины ноября. У актеров сейчас непростой отрезок жизни. Чтобы что-то заработать — надо мотаться, вертеться. Довольствуемся тем, что имеем», — заключила она.

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