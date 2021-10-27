«У крови есть свойство густеть»: артисты МХТ им. Чехова высказались о назначении Константина Хабенского

Александр Семчев и Авангард Леонтьев рассказали Teleprogramma.pro о том, что думают о кадровых перестановках.

В МХТ им. Чехова – неожиданные кадровые перестановки. Художественным руководителем театра назначен народный артист России Константин Хабенский. На этом посту он сменил бывшего худрука коллектива Сергея Женовача, сообщили в Министерстве культуры РФ.

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Как отреагировали на такие кадровые решения в МХТ им. Чехова? Teleprogramma.pro обратилась за комментариями к артистам труппы.

Александр Семчев: «Поживем — увидим в надежде, что что-то изменится в лучшую сторону»

«Пока никак. Принимаю все, как должное. Узнал эту новость из СМИ. Вероятно, состоится сбор труппы, где нам обо всем и объявят», — сказал заслуженный артист России Александр Семчев.

— Вы когда-нибудь участвовали в совместных постановках с Константином?

— Разумеется, мы работали в одном спектакле.

— Как вы думаете, его назначение – это благо для театра?

— А что касается художественного руководства, то, как говорится, поживем – увидим в надежде, что что-то изменится в лучшую сторону.

— На ваш взгляд, театру нужна новая кровь?

— Наверное, да. Потому что у крови есть свойство густеть. Но хочется, чтобы она резвее бежала по жилам.

Авангард Леонтьев: «Обратитесь, пожалуйста, к министру культуры»

«Обратитесь, пожалуйста, к министру культуры. Именно министр принимает решения, я на я. Я всего лишь артист, который исполняет предписания начальства, исполнитель. А какая мотивация у принимающих решений, я не знаю», — сказал нашему сайту народный артист России Авангард Леонтьев.

Напомним, Сергей Женовач занял пост худрука МХТ им. Чехова в 2018 году, после ухода из жизни Олега Табакова. За время своего руководства он поставил спектакли «Заговор чувств» по повести Юрия Олеши «Зависть» и «В окопах Сталинграда» по произведению Виктора Некрасова.

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