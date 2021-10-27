«Подобное высказывание нельзя захихикивать»: Сябитова и Кожевникова – о словах Моргенштерна про День Победы

Знаменитости в разговоре с Teleprogramma.pro поразмышляли над важным вопросом: «Что делать, чтобы подобные высказывания не повторялись?»

Эпатажный рэпер Моргенштерн попал в неприятную историю. В интервью Ксении Собчак известный музыкант (настоящее имя Алишер Валеев – прим. ред.) усомнился в смысле празднования Дня Победы. Также он отметил, что артисты, перепевающие военные песни, делают это не по велению души, а по госзаказу.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил проверить высказывание Моргенштерна на предмет нарушения закона. В правоохранительные органы намерены обратиться и представители движения «Ветераны России».

больше по теме Следственный комитет проверит высказывание Моргенштерна о Дне Победы в интервью Ксении Собчак Ветераны считают, что своими формулировками рэпер Моргенштерн оскорбил память защитников Родины.

После того, как общественность подняла шум, Алишер извинился за свои высказывания в Инстаграме, заявив, что его не так поняли, а СМИ вырвали его слова из контекста. К тому же из интервью был вырезан отрывок со словами певца о необходимости выделить ветеранам дополнительные финансовые средства.

Как нужно воспитывать нашу молодежь, чтобы она не обесценивала подвиг дедов и прадедов? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к телеведущей Розе Сябитовой и актрисе Марии Кожевниковой.

Роза Сябитова: «Лично мне по-человечески обидно, когда я слышу подобные высказывания»

«Если говорить обо мне, женщине 60 лет, то я горжусь, что родилась в России, в многонациональном государстве, что я татарка. И мои дети тоже этим гордятся. В нашей семье присутствует чувство патриотизма и принадлежности к своей Родине, а мои дети воспитаны на примерах их прадедов, — поясняет Мария. Мой дед по отцовской линии погиб на Халкин-голе еще в начале 1900 года. Дедушка по маминой линии тоже воевал в Белой гвардии, затем встал в один ряд с Буденным, признал советскую власть. Мой свекор в 17 лет пошел воевать на фронтах Великой Отечественной войны, прибавив себе год. Ген патриотизма передался и моим детям. Победа – это значимое событие для меня. Мы благодарны предкам. Мои дети понимают, что родились благодаря их дедушке, который проявил героизм. Мы так воспитываем младшее поколение и просто так живем».

— Как вы думаете, подобные высказывания – это результат неправильного воспитания?

— Когда другие ведут себя, как Моргенштерн, то кого здесь можно винить? Наши дети – как аттестат зрелости. Если они являются примером для подражания, то это вызывает чувство гордости, если же дети — головная боль, то надо обратиться к родителям. Это же очевидные вещи.

Что здесь делать? Пусть решают компетентные органы, под какую статью попадает это заявление. Лично мне по-человечески обидно, когда я слышу такие высказывания. Я думаю, что это так просто не пройдет.

Почему вся история России говорит о том, что с нами лучше не бодаться? У нас даже слова- то какие! Родина – от слова «родит», что значит «мать», Отчизна – «отец». Все эти слова несут глубокую смысловую нагрузку. Поэтому такие номера не прокатят. Но это сигнал о том, что подобное высказывание нельзя захихикивать. Нужно что-то делать и делать вместе. Я это и делаю на нашей программе «Давай поженимся», учу героев уму-разуму.

Мария Кожевникова: «Все дело в идеологии»

Актриса и бывший депутат Мария Кожевникова уверена, что причиной таких громких высказываний становится отсутствие государственной идеологии и недостаточное внимание к истории Отечества. Только стоит ли винить в этом молодое поколение?

«Я об этом еще говорила, когда находилась в составе Государственной Думы. Все дело в идеологии. Порой родители впахивают по самое «не балуй» 24 часа в сутки, чтобы прокормить семью, — поясняет Мария. — У мам и пап просто нет времени на воспитание своих детей, чтобы контролировать их уважение к истории, предкам. Но ведь если мы не будем знать своего прошлого, чтить эту память, то у нас не будет никакого будущего».

— Так что делать в этой ситуации?

— Сколько времени мы проходим историю Великой Отечественной войны в школе? И гораздо больше часов уделяем тем вещам, на которых, не мой взгляд, не следовало бы заострять внимание. А нужно преподавать историю Отечественной войны детально.

К счастью, у меня была возможность общаться с дедушкой-ветераном. Мы вместе с ним ходили к кадетам, он передавал свои знания другому поколению. Моргенштерн, конечно, не ребенок. Но вот винить детей в том, что у них нет уважения и понимания истории Великой Отечественной войны, конечно, можно. Но это не главная проблема».

Государство вообще забыло об идеологии. Нужно растить детей в любви к своей стране, к предкам. Поэтому страшно высказывать подобные истории от известных людей. Ведь дети слушают Моргенштерна и подражают ему.

— Наверное, Моргенштерн все-таки имел в виду, что нужно больше тратить денег именно на помощь ветеранам, а не на праздничную составляющую 9 мая. Он упомянул об этом в своих извинениях…

— Я считаю, что парад Победы проводить необходимо. Но при этом нужно, чтобы государство услышало аргумент о том, что лучше бы эти деньги отдали ветеранам, которых итак осталось мало, чтобы они жили достойно, в достатке, в хороших условиях. И получали подачки не только на 9 мая, но каждый день понимали, что о них заботятся. В этом ведь тоже заключается идеология – когда ты смотришь, как живут победители, возникает очень много вопросов к государству, которое не бережет их так, как хотелось бы.

Давайте все-таки говорить о том, что День Победы нужно вспоминать не только 9 мая, но и жить с этим.

Например, сейчас режиссер и продюсер Игорь Угольников снимает военное кино, и ему не выделяют такой глобальной помощи, как, например, на создание комедий. Он создает важные фильмы, чтобы люди помнили, например, о Брестской крепости. Но у нас деньги на это не выделяются, и все кувырком.

Слава Богу, что Моргенштерн извинился, все понял. И дай Бог, чтобы такого больше не происходило. Это страшно, когда молодое поколение не помнит и не чтит действительно Великую победу. Сейчас школьники даже не знают, когда началась Великая Отечественная война. И это незнание приведет к ужасающим последствиям.

Что же конкретно сказал Моргенштерн на Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!», что так возмутило общественность? А вот что.

«Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, дату широко празднуют, всем что-то пытаются доказать. Не знаю, может, это скрепы какие-то? Не понимаю! Наверное, гордиться просто больше нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили», — подчеркнул музыкант.

Меж тем Ксения Собчак задала Моргеншерну наводящий вопрос: «Для тебя победа в Великой Отечественной войне – это что?»

На что артист ответил, что Победа – это, конечно, круто, но нужно двигаться дальше, достигая высоких результатов в информационных технологиях и космическом развитии, а не праздновать то, что произошло больше 75 лет назад.

Меж тем юристы поясняют, что Моргенштерну могут предъявить обвинение по статье 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». В апреле 2021 года в ней появились поправки, предусматривающие наказание за публичное оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.

Однако после негативной реакции общественности рэпер извинился за свое высказывание. Так, он написал в своем Инстаграме, что ни в коем случае не умаляет важность и значимость 9 мая, его фразы вырвали из контекста. А СМИ как всегда переиначили его слова в своих грязных целях.

«Я уважаю и горжусь ветеранами, но, к сожалению, некорректно формулирую свои мысли. И уж тем более я никого не хотел как-то задеть или обидеть. В день свадьбы, откровенно скажу, голова работала тяжко. Всем мира!» — пояснил артист.

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