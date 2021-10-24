«Тонкий ляп режиссеры профукали»: Махидевран султан блистала с маникюром в 16 веке

Нур Феттахоглу никто не подсказал, что султанши в Османской империи к мастерам по ногтевому сервису не ходили. Этих салонов просто не существовало!

Ляпы в кино — далеко не редкость! Многие режиссеры и операторы из-за спешки и большого объема отснятого материала не замечают некоторых явных неточностей на съемочной площадке. Не стали исключением и создатели турецкого сериала «Великолепный век».

Сайт Teleprogramma.pro нашел довольно незначительный, но вместе с тем забавный киноляп с Махидевран султан. А модный конфуз с участием Нур Феттахоглу произошел во время съемки кадра крупным планом.

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Создатели исторической ленты с особой скрупулезностью и ответственностью подошли к вопросам, связанным с обстановкой во дворце султана Сулеймана, нарядами наложниц, самого повелители и членов правящей династии.

Так, к примеру, иной раз украшения и кафтаны главных героинь «Великолепного века» было не отличить от оригинала. Актрисам приходилось носить на голове в качестве аксессуаров тяжелые венцы и тиары. К такому не все были готовы. К тому же, актрисы часы напролет просиживали в кресле гримера и тратили кучу времени у костюмеров.

Но даже опытные помощники на съемочной площадке не заметили, что в кадре Нур Феттахоглу блистала с французским маникюром. Аккуратно постриженные и подпиленные ноготки Махидевран султан вызвали шквал шуточных комментариев в Instagram. Многие недоумевают: неужели в 16 веке во дворце султана Сулеймана фаворитки могли сделать себе такой маникюр? Ответим сразу: едва ли.

Просто Нур Феттахоглу никто из присутствующих на съемочной площадке о таком ляпе не предупредил, а она сама не обратила внимание на собственные руки. Согласитесь, в современном мире ухоженные ноготки с маникюром — это уже дело привычное. А тут Османская империя, султанши и фаворитки, у них мастеров по ногтевому сервису не было. Справедливости ради отметим, что такой модный конфуз с Махидевран султан сериал совершенно не подпортил. Даже наоборот, многие поклонники исторической ленты проверили себя на внимательность.

«Ну что уж тут скажешь! Тонкий ляп режиссеры профукали», «С маникюром и в 16 веке??», «Какая, однако, модная Махидевран султан! Успела и ноготки подпилить и френч-маникюр себе сделать», «Мастерицу ногтевого сервиса вызывали? Ой, умора», «Ну не знала она о том, что султанши ходили без маникюра! Просто тут еще крупный план», «Махидевран и такой шикарный маникюр?? Небось Хюррем султан обзавидовалась», «Ну а что?? Шикарно и по-султански», — шутят фолловеры.

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