«Небо и земля! От прежней Дайе хатун не осталось и следа»: как сейчас выглядит Сема Кечик

Сема Кечик сыграла в турецком сериале «Великолепный век» самую преданную служанку Валиде султан. Сегодня 56-летняя актриса также активно снимается в кино. По роли Дайе хатун можно было подумать, что ее персонажу уже много лет. Однако на момент съемок проекта в 2011 году Сема Кечик, будучи, по сути, молодой женщиной, выглядела значительно старше. Сейчас актриса помолодела, похорошела и может составить конкуренцию даже красавице Небахат Чехре (Валиде султан, — Прим. ред.).

Сайт Teleprogramma.pro не остался в стороне от истории Семы Кечик. Как выглядит актриса, спустя семь лет после завершения проекта узнаем в нашем материале.

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Дайе хатун была правой рукой Валиде султан, ее преданной служанкой и главной помощницей. Когда шехзаде Сулейман взошел на престол, а его семья перебралась в Стамбул, именно Дайе получила пост казначея в гареме.

Сложно поверить, что эта привлекательная женщина та самая Дайе хатун из «Великолепного века». Актриса в обычной жизни отдает предпочтение молодежным аутфитам. Так, к примеру, дома Сема носит простые майки на бретельках и стильные брюки палаццо.

В элегантном горчичном силуэтном пальто Сема Кечик выглядит еще моложе. Свой образ актриса из «Великолепного века» дополнила черным платком, покрыв голову на восточный манер.

С элегантным каре Сема Кечик омолодилась по меньшей мере лет на десять. От грузной, тяжелой Дайе хатун не осталось и следа. Актриса вполне может посвататься и красивой линией декольте, примерив блузу с пуговичками. За чашечкой свежего кофе на террасе Сема не отличается от других красавиц-турчанок.

«Небо и земля! От прежней Дайе хатун не осталось и следа», «Не передать словами наше удивление! Вот вам и главная калфа», «И это Дайе хатун? Не узнать», «В сериале она уже с тростью ходила, а на самом деле такая молодая женщина в расцвете сил», «Такая Дайе хатун и Валиде могла бы сыграть», «А чем не султанша?» — пишут фолловеры.

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